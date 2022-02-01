Субсидирование арендной платы для нуждающихся планируется начать с мая 2022 года – Айдар Арифханов

Как ранее сообщалось, в рамках субсидирования арендной платы частного жилищного фонда «Отбасы банком» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК выработан механизм субсидирования.

Предполагается максимальная автоматизация процессов в онлайн-банкинге и исключение запроса информации на бумажных носителях. Так, прием заявлений, проверка уровня дохода и соответствия иным критериям, получение и проверка параметров жилья, формирование, подписание и регистрация договоров аренды будут проводится в онлайн-режиме. В настоящее время осуществляется доработка платформы под механизм субсидирования. Айдар Арифханов

По его словам, в 17 филиалах банка будут подготовлены зоны самообслуживания для людей, у которых нет доступа к интернет-услугам. Консультационную поддержку будут оказывать филиалы и колл-центр банка. В целях автоматизации требуются сервисы из 16 баз данных государственных органов.

Также глава холдинга «Байтерек» напомнил, что в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе «Отбасы банка» будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.

База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц, что позволит автоматизировать процессы ведения, мониторинга и актуализации базы очередников, формирование и постановку на учет граждан, нуждающихся в жилье. Планируется передача базы данных реестра очередников, нуждающихся в жилище, из государственного жилищного фонда в «Отбасы банк» (на сегодняшний день порядка 590 тыс. человек).