Как изменится жилищная политика в Казахстане

По итогам 2021 года по стране построено 17,1 млн квадратных метров нового жилья. Это позволило 151 тысячам гражданам улучшить свои жилищные условия. Инвестиции в жилищное строительство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге. С этого года будем планировать переход от «строительства квадратных метров» к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, основными подходами решения жилищных вопросов граждан станут новые механизмы господдержки через субсидии, жилищные выплаты на аренду жилья, приобретение готового жилья у застройщиков, реновация «старых кварталов», завершение проблемных объектов.

С учетом этого, предлагаем на этот год определить такой же годовой объем ввода жилья - 17 млн квадратных метров. Глава МИИР РК

При этом он добавил, что в настоящее время в строительной отрасли действует 46 476 предприятий, в том числе в производстве строительных материалов - 2 472 предприятий, занятых - 641 тысяч работников и специалистов.