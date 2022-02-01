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Законодательство РК
10:29 01.02.2022

Как изменится жилищная политика в Казахстане

Жилье, политика, перемены Фото: pixabay
О новых подходах в жилищной политике поведал на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
По итогам 2021 года по стране построено 17,1 млн квадратных метров нового жилья. Это позволило 151 тысячам гражданам улучшить свои жилищные условия. Инвестиции в жилищное строительство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге. С этого года будем планировать переход от «строительства квадратных метров» к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, основными подходами решения жилищных вопросов граждан станут новые механизмы господдержки через субсидии, жилищные выплаты на аренду жилья, приобретение готового жилья у застройщиков, реновация «старых кварталов», завершение проблемных объектов.

С учетом этого, предлагаем на этот год определить такой же годовой объем ввода жилья - 17 млн квадратных метров. Глава МИИР РК

При этом он добавил, что в настоящее время в строительной отрасли действует 46 476 предприятий, в том числе в производстве строительных материалов - 2 472 предприятий, занятых - 641 тысяч работников и специалистов.

И мы продолжим дальнейшую политику по сохранению и увеличению рабочих мест. Кроме этого, основными целями нашего министерства будут обеспечение доступности жилья, недопущения удорожания его стоимости и повышение качества жизни населения.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
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