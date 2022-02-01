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10:41 01.02.2022

Как заработать на создании метавселенной уже сегодня

инвестиции Фото: pixabay
Компания Facebook одной из первых среди других крупных корпораций решила сосредоточиться на работе по созданию метавселенной – постоянно функционирующего пространства, в котором люди взаимодействуют друг с другом с помощью технологий виртуальной реальности.

Несмотря на то, что пока это только планы, уже сегодня метавселенная открывает беспрецедентные возможности для инвестора. Каков же ее финансовый потенциал и как жителям Казахстана получить прибыль на росте акций этой компании?

Что задумала Facebook?

Заработать на метавселенной можно, вкладывая в компании, которые будут участвовать в ее создании и, таким образом, получат конечную прибыль от всего процесса. Вложившись в них сейчас, можно получить неплохую доходность в долгосрочной перспективе.

Прежде всего, интересна для инвестиций, конечно, сама компания Facebook, которая сейчас по сути разделила свой бизнес, и большая часть его будет сосредоточена именно на работе по созданию метавселенной. Как ожидается, подразделение будет тратить на эти цели несколько десятков миллиардов долларов ежегодно.

Facebook в конечном итоге рассчитывает на огромную аудиторию пользователей – порядка 1 млрд человек к концу текущего десятилетия. Сейчас же общая ежемесячная аудитория всех сервисов Facebook (в том числе Instagram и WhatsApp) уже и так составляет 3 млрд пользователей.

Кто еще выиграет?

Одним из конкурентов Facebook в деле создания метавселенной можно назвать компанию Microsoft. Она планирует сделать свою собственную вселенную на базе четырехмиллиардной аудитории сервиса Skype, приобретенного ей в 2011 году. На его основе впоследствии был создан сервис Microsoft teams. Компания собирается работать над своей метавселенной на базе именно этой аудитории. Подобные планы есть и у компании Nvidia, которая развивает облачный сервис Omniverse.

А китайская корпорация Alibaba уже создала в Пекине новую компанию для проверки игрового потенциала метавселенной, тем самым также заявив о своих планах по освоению этого рынка.  Активное развитие получат сервисы VR-технологий, одним из лидирующих брендов на этом рынке сегодня является Oculus. Также наверняка будут расти и потребности в платежных сервисах – таких как PayPal, не исключено использование для этих целей и некоторых криптовалют.

Как присоединиться к успеху?

Заработать на планах компаний по созданию метавселенной можно уже сегодня. Сделать это можно, инвестировав в акции Facebook, Microsoft, Alibaba или Nvidia. Если вложить средства сейчас, то по мере развития метавселенных акции этих компаний будут расти, а грамотный инвестор сможет получить доход на разнице между ценой покупки и продажи.

Чтобы начать инвестировать в акции этих компаний, нужно в первую очередь выбрать торговую платформу и компанию, которая предоставит возможность вкладывать средства в эти активы. Одной из надежных международных компаний является Forex Club Libertex с более чем 20-летней историей на рынке.

В прошлом году компания запустила новый тип счета на торговой платформе Libertex, созданный специально для инвесторов – Libertex Portfolio. В отличие от стандартных торговых счетов Libertex, этот новый счет предназначен для тех, кто хочет регулярно покупать акции в течение длительного периода времени с целью получения стабильного долгосрочного дохода.

Вероятно, вы сейчас задумались, чем именно Libertex Portfolio лучше любого другого клиентского счета. Главное, что нужно знать – это нулевая комиссия. Все верно, пользователи Libertex Portfolio будут избавлены от любых вычетов в виде комиссий или сборов за управление счетом с их прибылей или дивидендов. Это означает, что владельцы такого счета смогут инвестировать дополнительные средства для получения еще большей прибыли, а не отдавать эти деньги брокеру.

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Анастасия Московчук
Libertex Казахстан
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