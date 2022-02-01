Детсады Казахстана перейдут на новую модель воспитания и обучения детей – Аймагамбетов

Асхат Аймагамбетов сообщил, что к этому часу охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием достиг 99%.

Теперь нам предстоит усовершенствовать содержание и методику обучения в детских садах, усилить требования к ним и повысить общее качество. Глава МОН РК

Для этого, по словам министра, во-первых, была принята новая модель дошкольного воспитания и обучения.

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В этом году начнем ее реализацию. Если раньше для детей раннего возраста проводились 20-минутные занятия по тому же расписанию, что и в школе, то теперь, по новой модели обучения и воспитания, педагог с момента поступления ребенка в детский сад будет реализовывать новые подходы к воспитанию и обучению по принципу «обучение через игру». Асхат Аймагамбетов

Во-вторых, добавил он, будут усилены требования к детским садам по госзаказу, материально-технической базе, оснащению системой видеонаблюдения, квалификации педагогов и воспитателей, соблюдению санитарных и противопожарных норм. В особенности это будет касаться частных детских садов.

Глава Минобразования напомнил, что для обеспечения прозрачности распределения мест в детских садах все электронные очереди в регионах теперь будут объединены в единую базу данных по всей стране.

27 января на коллегии МОН РК вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила о планах создать в Казахстане единую базу очередности в детские сады.