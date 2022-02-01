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Законодательство РК
11:19 01.02.2022

Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы

задержан узбекистанец в столице Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане задержан и арестован гражданин Узбекистана, продававший взятые в аренду автомобили, сообщает Zakon.kz.
За короткий срок 21-летний иностранец реализовал девять автомобилей, из которых шесть автомашин изъяты и возвращены владельцам. Ранее не судимый парень брал в аренду на длительный срок автомобили, после чего перепродавал их третьим лицам, деньги тратил на собственные нужды. ДП Нур-Султана

Как рассказали в полиции, к примеру, 19 и 20 января 2022 года он обманным путем завладел автомашинами Lada Priora стоимостью 1,8 млн тенге и Daewoo Nexia стоимостью 650 тыс. тенге.

В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, устанавливают местонахождение похищенных автомобилей.

Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проводится расследование по ст. 190, ч. 3 УК РК «Мошенничество». При проверке полицейскими установлена его причастность к девяти аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Санкция данной статьи УК РК предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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