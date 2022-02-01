Команда Альвареса согласна на бой с Головкиным

Об этом заявил наставник Альвареса Эдди Рейносо в интервью Fight Hub.

Посмотрим, произойдет ли что-нибудь в мае или сентябре. Правда в том, что Головкин не так давно сам изъявил желание драться с Канело. Так что да, есть намерение провести трилогию. Только 76,2 кг. Если Головкин хочет, он может подняться. Сауль не может спуститься, он больше не может делать 72,6 кг. Тренер Эдди Рейносо

По словам Эдди Рейносо, лучшим соперником для Канело на данном этапе он видит американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО), которому принадлежит титул WBC в среднем весе (до 72,6 кг).

Мы будем работать с тем промоутером, у которого для нас есть лучшие бойцы и лучшие поединки. Мы собираемся драться в мае и сентябре, а также провести последний бой в текущем году в Мексике. Посмотрим, удастся ли организовать поединок на Azteca. Сейчас самый лучший момент в карьере Канело, и мы надеемся получить шанс выступить там. Эдди Рейносо

Первый бой Альвареса и Головкина прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Реванш состоялся годом позже, этот поединок остался за Канело большинством голосов судей.

Фото: Instagtram/canelo

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