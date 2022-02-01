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Законодательство РК
11:40 01.02.2022

Как применяется субсидиарная ответственность при преднамеренном банкротстве

субсидиарная ответственность за банкротство в рк Фото: pixabay
В Комитете госдоходов МФ РК рассказали, что такое субсидиарная ответственность и как она применяется при преднамеренном банкротстве, передает Zakon.kz.

Согласно закону «О реабилитации и банкротстве» основной целью процедуры банкротства является удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

В связи с чем для защиты законных имущественных интересов кредиторов нормами Гражданского кодекса РК и указанного закона предусмотрена субсидиарная ответственность учредителя (участника) или должностного лица банкрота, то есть дополнительная ответственность данных лиц по обязательствам основного должника – банкрота перед кредиторами за преднамеренное банкротство и неисполнение требований закона о банкротстве.

Так, согласно п. 3 ст. 44 Гражданского кодекса, учредитель (участник) и/или должностное лицо, признанные виновными в преднамеренном банкротстве, в порядке производства по делам об административных правонарушениях или уголовного судопроизводства при недостаточности средств у юридического лица по результатам процедуры банкротства несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.

Аналогичные основания субсидиарной ответственности названных лиц предусмотрены в п. 1 ст. 6 закона о банкротстве.

Также закон предусматривает, что в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника солидарно несут субсидиарную ответственность за невыполнение установленных законом требований:

  1. необращение в суд о признании должника банкротом в случаях принятия решения о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

  2. непредоставление суду и администратору информации о финансово-хозяйственной деятельности должника;

  3. непередачу временному управляющему учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество банкрота, материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту.

Как отметили в КГД, банкротный управляющий в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о привлечении учредителя или должностного лица к уголовной или административной ответственности обязан обратиться в суд с иском к такому лицу о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании суммы.

Кредитор также вправе обратиться в суд с иском в порядке, предусмотренном данной статьей, в случае, если учредитель или должностное лицо признаны виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства после завершения процедуры банкротства.

Размер заявляемых требований при привлечении к субсидиарной ответственности лица равен размеру ущерба, установленного судебным актом, на основании которого такое лицо признано виновным в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства.

Следует также отметить, что не допускается погашение административных расходов за счет денег, поступивших в имущественную массу банкрота в результате исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя или должностного лица. Такие деньги подлежат направлению на удовлетворение требований кредиторов (п. 1 ст. 100 закона).Комитет госдоходов МФ РК
Лариса Черненко
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