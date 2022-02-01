Как применяется субсидиарная ответственность при преднамеренном банкротстве

Согласно закону «О реабилитации и банкротстве» основной целью процедуры банкротства является удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

В связи с чем для защиты законных имущественных интересов кредиторов нормами Гражданского кодекса РК и указанного закона предусмотрена субсидиарная ответственность учредителя (участника) или должностного лица банкрота, то есть дополнительная ответственность данных лиц по обязательствам основного должника – банкрота перед кредиторами за преднамеренное банкротство и неисполнение требований закона о банкротстве.

Так, согласно п. 3 ст. 44 Гражданского кодекса, учредитель (участник) и/или должностное лицо, признанные виновными в преднамеренном банкротстве, в порядке производства по делам об административных правонарушениях или уголовного судопроизводства при недостаточности средств у юридического лица по результатам процедуры банкротства несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.

Аналогичные основания субсидиарной ответственности названных лиц предусмотрены в п. 1 ст. 6 закона о банкротстве.

Также закон предусматривает, что в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника солидарно несут субсидиарную ответственность за невыполнение установленных законом требований:

необращение в суд о признании должника банкротом в случаях принятия решения о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме; непредоставление суду и администратору информации о финансово-хозяйственной деятельности должника; непередачу временному управляющему учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество банкрота, материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту.

Как отметили в КГД, банкротный управляющий в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о привлечении учредителя или должностного лица к уголовной или административной ответственности обязан обратиться в суд с иском к такому лицу о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании суммы.

Кредитор также вправе обратиться в суд с иском в порядке, предусмотренном данной статьей, в случае, если учредитель или должностное лицо признаны виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства после завершения процедуры банкротства.

Размер заявляемых требований при привлечении к субсидиарной ответственности лица равен размеру ущерба, установленного судебным актом, на основании которого такое лицо признано виновным в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства.