12:06 01.02.2022
Умер пациент в больнице: родственники имеют право получить видеозаписи
Фото: pixabay
В случае смерти пациента в больнице его родственники имеют право получить видеозаписи. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения РК от 24 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее дополнение внесено в п. 3 Правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях:
В случае смерти пациента доступ к записям, произведенным посредством ТС, предоставляется детям и пережившему супругу (супруге) по заявлению.
Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.