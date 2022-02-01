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Законодательство РК
12:06 01.02.2022

Умер пациент в больнице: родственники имеют право получить видеозаписи

изменения в правилах видеофиксации в больницах Фото: pixabay
В случае смерти пациента в больнице его родственники имеют право получить видеозаписи. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения РК от 24 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее дополнение внесено в п. 3 Правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях:

В случае смерти пациента доступ к записям, произведенным посредством ТС, предоставляется детям и пережившему супругу (супруге) по заявлению.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.

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