Умер пациент в больнице: родственники имеют право получить видеозаписи

Соответствующее дополнение внесено в п. 3 Правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях:

В случае смерти пациента доступ к записям, произведенным посредством ТС, предоставляется детям и пережившему супругу (супруге) по заявлению.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.