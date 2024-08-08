Спас жизни четырем пациентам: в Астане наградили родственников донора

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила награду родственникам посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам, длительное время ожидавшим пересадку органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Донором стал 18-летний парень, который скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Его сердце было пересажено 58-летнему пациенту из Шымкента, печень – 58-летней пациентке из Алматы, трансплантацию одной почки провели 40-летнему пациенту из Туркестанской области, а вторую пересадили подростку 16 лет из Астаны.



Министр отметила, что это был самый благородный поступок, который может совершить человек.



"Ваше решение заслуживает самого большого и искреннего уважения, хочу поблагодарить вас от имени всех работников и пациентов. Выражаю искренние соболезнования, разделяем с вами боль утраты, но вместе с тем можно сказать, что он совершил подвиг, он спас несколько жизней и мы благодарны ему и вам, родителям, которые приняли такое непростое решение", – обратилась Альназарова.

Также она отметила, что сегодня в целом вопросы трансплантологии в Казахстане развиваются, но сталкиваются с определенными проблемами.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Министр вручила отцу донора нагрудной знак "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін".

"Самая высокая награда Минздрава – это медаль "За вклад в развитие системы здравоохранения". Решили вручить, пусть это будет знаком нашей благодарности. Конечно, невозможно никакими словами восполнить всю тяжесть потери, которую вы понесли. Но ваш поступок является примером для всего населения", – дополнила глава Минздрава.

Также на встрече присутствовала родная сестра донора Евгения.

"Это было достаточно тяжелое решение для нас. Максим разбился 15-го числа и 9 дней лежал в коме. Все эти 9 дней мы молились, чтобы он пришел в себя, что у него будет шанс выжить и он вернется домой. Про донорство нам сказали врачи, когда уже констатировали смерть мозга. Чтобы принять решение, у нас было не так много времени. У нас была только ночь", – рассказала сестра погибшего.

Операции по пересадке органов специалисты провели 25 июля 2024 года.

