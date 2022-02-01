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Законодательство РК
12:17 01.02.2022

В Восточно-Казахстанской области продлили ограничительные меры

ограничительные меры в ВКО Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области 1 февраля 2022 года внес изменения в постановление от 17 января, сообщает Zakon.kz.

В частности, ограничительные меры продлены до 15 февраля 2022 года.

Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности, и жизни населения со 2 февраля по 15 февраля 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, говорится в документе.

Постановление вступает в силу со 2 февраля 2022 года.

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