12:17 01.02.2022
В Восточно-Казахстанской области продлили ограничительные меры
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области 1 февраля 2022 года внес изменения в постановление от 17 января, сообщает Zakon.kz.
В частности, ограничительные меры продлены до 15 февраля 2022 года.
Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности, и жизни населения со 2 февраля по 15 февраля 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, говорится в документе.
Постановление вступает в силу со 2 февраля 2022 года.