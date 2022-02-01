В Восточно-Казахстанской области продлили ограничительные меры

В частности, ограничительные меры продлены до 15 февраля 2022 года.

Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности, и жизни населения со 2 февраля по 15 февраля 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, говорится в документе.

Постановление вступает в силу со 2 февраля 2022 года.