Казахстан увеличит число рейсов с Азербайджаном

По информации пресс-службы Комитета гражданской авиации, казахстанцы смогут летать в Азербайджан три раза в неделю (понедельник, среда и суббота).

Отмечается, что такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Авиаперелеты будут осуществляться на воздушном судне типа Airbus A319.