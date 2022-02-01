12:27 01.02.2022
Казахстан увеличит число рейсов с Азербайджаном
Фото: Zakon.kz
Казахстан с 18 февраля 2022 года планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Баку, передает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Комитета гражданской авиации, казахстанцы смогут летать в Азербайджан три раза в неделю (понедельник, среда и суббота).
Отмечается, что такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
Авиаперелеты будут осуществляться на воздушном судне типа Airbus A319.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.Пресс-служба Комитета гражданской авиации РК