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Законодательство РК
12:27 01.02.2022

Казахстан увеличит число рейсов с Азербайджаном

Баку Фото: Zakon.kz
Казахстан с 18 февраля 2022 года планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Баку, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета гражданской авиации, казахстанцы смогут летать в Азербайджан три раза в неделю (понедельник, среда и суббота).

Отмечается, что такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Авиаперелеты будут осуществляться на воздушном судне типа Airbus A319.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.Пресс-служба Комитета гражданской авиации РК
Оксана Житникова
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