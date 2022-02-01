Жанат Самат возглавила «Жасыл Даму»

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.

В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Каспий».

С 2014 по 2016 год работала председателем правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация» Байконыр (Байконур)» в городе Кызылорде.

С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, что АО «Жасыл Даму» определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.