Аскар Маратулы освобожден от должности председателя АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Аскар Маратулы написал прощальный пост на странице в Instagram, где отметил, что 1 февраля у него последний рабочий день.

По словам Маратулы, строительными работами по реконструкции было охвачено 3,6 тыс. километров автодорог республиканского значения.

Из них проезд был обеспечен на 2,2 тыс. километров, введено в эксплуатацию 324 километра. Также был обеспечен проезд на развязке у рынка «Алтын Орда» в Алматы. Прошли все процедуры согласования по строительству дороги Кызылорда – Жезказган. Проект начнется в этом году. Открыто более 20 объектов придорожного сервиса. Подписано несколько договоров – намерения о сотрудничестве с ведущими мировыми банками, а также многосторонних меморандумов с крупными отечественными компаниями, – написал он.

Кроме того, как добавил Маратулы, был создан Общественный совет и специальная комиссия по обеспечению открытости и прозрачности деятельности компании.

Он был назначен председателем правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» 22 апреля 2021 года.

Аскар Маратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности «Экономика и менеджмент на транспорте», а также в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л. Гончарова, где получил специальность «Инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов».

Трудовую деятельность начал 1998 году.