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15:00 01.02.2022

Olimpbet завершил «Новогодний Драйв» – самую масштабную акцию в своей истории

розыгрыш Фото: Olimpbet
Акция «Новогодний Драйв» длилась в Казахстане больше двух месяцев: с 22 ноября 2021 года по 29 января 2022 года.

Все это время любые поставленные 2 тыс. тенге могли принести клиентам букмекерской компании Olimpbet не только денежный приз, но и дополнительный выигрыш: от фрибета до автомобиля.

В «Новогоднем Драйве» поучаствовало больше 200 тыс. человек. Olimpbet ожидал масштабный наплыв клиентов и подготовил для акции рекордный в своей истории призовой фонд – два миллиарда тенге. Эти средства пошли на фрибеты, в том числе в качестве утешительных выплат, и подарки.

За шесть розыгрышей Olimpbet подарил:

  • шесть автомобилей Mercedes;

  • шесть PlayStation 5;

  • семь iPhone 13;

  • восемь Apple Watch 7;

  • восемь AirPods Pro.

Призы приносили самые разные ставки на любые события. Например, в третьем розыгрыше автомобиль выиграл клиент, который сделал неожиданную ставку на чемпионат Филиппин по баскетболу. Главный приз всей акции – легендарный внедорожник «Гелендваген» – также принесло баскетбольное пари.

Клиент Olimpbet из Алматы поставил на матч Адриатической лиги «Игокеа» – «Цибона». По ходу третьей четверти он зарядил на тотал игры больше 149,5 с неплохим, но не слишком впечатляющим коэффициентом – 1,90. Беттер наверняка и не думал, что скромная ставка принесет ему не только выигрыш, но и новый автомобиль. Его купон стал счастливым на последнем розыгрыше «Новогоднего Драйва», который в прямом эфире транслировался на телеканале «Хабар».

«Новогодний Драйв» стал самой крупной и успешной акцией в истории Olimpbet. Компания готовит приятные сюрпризы для своих клиентов в 2022 году, а уже сейчас букмекер предлагает две акции: Best Express и страховка первой ставки.

Следи за новостями компании на официальном сайте и в социальных сетях, чтобы не пропустить новые проекты Olimpbet.

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