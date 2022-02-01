Olimpbet завершил «Новогодний Драйв» – самую масштабную акцию в своей истории

Все это время любые поставленные 2 тыс. тенге могли принести клиентам букмекерской компании Olimpbet не только денежный приз, но и дополнительный выигрыш: от фрибета до автомобиля.

В «Новогоднем Драйве» поучаствовало больше 200 тыс. человек. Olimpbet ожидал масштабный наплыв клиентов и подготовил для акции рекордный в своей истории призовой фонд – два миллиарда тенге. Эти средства пошли на фрибеты, в том числе в качестве утешительных выплат, и подарки.

За шесть розыгрышей Olimpbet подарил:

шесть автомобилей Mercedes;

шесть PlayStation 5;

семь iPhone 13;

восемь Apple Watch 7;

восемь AirPods Pro.

Призы приносили самые разные ставки на любые события. Например, в третьем розыгрыше автомобиль выиграл клиент, который сделал неожиданную ставку на чемпионат Филиппин по баскетболу. Главный приз всей акции – легендарный внедорожник «Гелендваген» – также принесло баскетбольное пари.

Клиент Olimpbet из Алматы поставил на матч Адриатической лиги «Игокеа» – «Цибона». По ходу третьей четверти он зарядил на тотал игры больше 149,5 с неплохим, но не слишком впечатляющим коэффициентом – 1,90. Беттер наверняка и не думал, что скромная ставка принесет ему не только выигрыш, но и новый автомобиль. Его купон стал счастливым на последнем розыгрыше «Новогоднего Драйва», который в прямом эфире транслировался на телеканале «Хабар».

«Новогодний Драйв» стал самой крупной и успешной акцией в истории Olimpbet. Компания готовит приятные сюрпризы для своих клиентов в 2022 году, а уже сейчас букмекер предлагает две акции: Best Express и страховка первой ставки.

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