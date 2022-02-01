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Законодательство РК
14:19 01.02.2022

Опасные рецепты лечения керосином рассылают казахстанцы

опасные рецепты Фото: pixabay
Пользователи Казнета активно рекламируют книгу о лечении керосином кожных, респираторных и иных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, автором книги является Геннадий Малахов. Писатель придерживается нетрадиционных методов лечения.

Телеведущий распространяет опасные идеи о пользе голодания и лечении неизлечимых болезней «народными» средствами.

К примеру, еще в 2009 году он убеждал людей в том, что при помощи особого дыхания и приседаний можно вылечить сахарный диабет.

В книге, которую сейчас рассылают казахстанцы, речь идет о лечении керосином целого ряда заболеваний: от педикулеза до рака.

При этом никаких ссылок на авторитетные и научные исследования автор не приводит.

Моторное топливо в любом виде не является лекарством, и его использование в медицинских целях может привести к развитию серьезных хронических заболеваний и даже смерти, – отмечено в сообщении.

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