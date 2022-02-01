Опасные рецепты лечения керосином рассылают казахстанцы

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, автором книги является Геннадий Малахов. Писатель придерживается нетрадиционных методов лечения.

Телеведущий распространяет опасные идеи о пользе голодания и лечении неизлечимых болезней «народными» средствами.

К примеру, еще в 2009 году он убеждал людей в том, что при помощи особого дыхания и приседаний можно вылечить сахарный диабет.

В книге, которую сейчас рассылают казахстанцы, речь идет о лечении керосином целого ряда заболеваний: от педикулеза до рака.

При этом никаких ссылок на авторитетные и научные исследования автор не приводит.

Моторное топливо в любом виде не является лекарством, и его использование в медицинских целях может привести к развитию серьезных хронических заболеваний и даже смерти, – отмечено в сообщении.