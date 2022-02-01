16:01 01.02.2022
Чемпиону UFC Нганну предложили два миллиона долларов за поединок
Фото: Instagram/francisngannou
Руководитель Лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил действующему чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну контракт на 2 млн долларов за бой с Тимуром Слащининым, сообщает Zakon.kz.
Президент Hardcore Boxing Анатолий Сульянов готов заплатить чемпиону UFC рекордную сумму за бой с россиянином Тимуром Слащининым. Этой информацией он поделился на своей странице в Instagram.
23 января в Анахайме (США) на UFC 270 Фрэнсис Нганну выиграл единогласным решением судей у Сирила Гана.
Я знаю, что ты остался недоволен своим контрактом с UFC и получил за последний бой всего 600 тыс. долларов. Я предлагаю тебе 2 млн за то, чтобы ты подрался с моим чемпионом – Тимуром Слащининым. Буду ждать твоего ответа.Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов
Фрэнсис пока ответа не дал, так как готовится к операции на колене, и, как минимум, больше полугода не выйдет в октагон.
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