Чемпиону UFC Нганну предложили два миллиона долларов за поединок

Президент Hardcore Boxing Анатолий Сульянов готов заплатить чемпиону UFC рекордную сумму за бой с россиянином Тимуром Слащининым. Этой информацией он поделился на своей странице в Instagram.

23 января в Анахайме (США) на UFC 270 Фрэнсис Нганну выиграл единогласным решением судей у Сирила Гана.

Я знаю, что ты остался недоволен своим контрактом с UFC и получил за последний бой всего 600 тыс. долларов. Я предлагаю тебе 2 млн за то, чтобы ты подрался с моим чемпионом – Тимуром Слащининым. Буду ждать твоего ответа. Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов