Президент поручил пересмотреть всю систему госзакупок

Глава государства полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги, отмечается на сайте Акорды.

Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года «КазАвтоЖол» провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня. Президент Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.