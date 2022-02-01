16:51 01.02.2022
Дочь Сульшера сыграла первый исторический матч за «Манчестер Юнайтед»
Фото: Twitter/ManuelMenacho0
19-летняя Карна Сульшер, дочь экс-игрока и тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, дебютировала за основную женскую команду «манкунианцев», сообщает Zakon.kz.
Карна впервые надела футболку главной команды, когда принимала участие во встрече Кубка Англии против «Бриджуотер Юнайтед». Дебют удался. Ее «МЮ» победил со счетом 2:0.
Это первый случай в истории клуба, когда за «Манчестер Юнайтед» поиграли и отец, и дочь. Оле-Гуннар со своей супругой наблюдал за игрой дочери с трибуны.
Карна начала выступать за «красных дьяволов» с 2019 года. В нынешнем сезоне она забила 13 голов в 12 играх за молодежную команду U21.
Фото: Instagram/solskjaerutd
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