Дочь Сульшера сыграла первый исторический матч за «Манчестер Юнайтед»

Карна впервые надела футболку главной команды, когда принимала участие во встрече Кубка Англии против «Бриджуотер Юнайтед». Дебют удался. Ее «МЮ» победил со счетом 2:0.

Это первый случай в истории клуба, когда за «Манчестер Юнайтед» поиграли и отец, и дочь. Оле-Гуннар со своей супругой наблюдал за игрой дочери с трибуны.

Фото: Instagram/solskjaerutd

Карна начала выступать за «красных дьяволов» с 2019 года. В нынешнем сезоне она забила 13 голов в 12 играх за молодежную команду U21.

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