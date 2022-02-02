Samsung представляет Galaxy S21 FE с флагманскими функциями

Новинка, как и Galaxy S21, получила эффектный премиальный дизайн и новые цвета со стильной матовой отделкой. Компактный 7,9-мм смартфон легко помещается в кармане или миниатюрной сумочке.

Геймеров и стримеров впечатлит ультрачеткая графика на S21 FE 5G, а высокая частота отклика 240 Гц позволит мгновенно реагировать на происходящее в любимых играх. Картинка и геймплей невероятно плавные благодаря частоте обновления 120 Гц дисплея Dynamic AMOLED 2X.

S21 FE 5G также получил аккумулятор, которого хватает на целый день использования. Батарея дополнена функцией сверхбыстрой зарядки мощностью 25 Вт, что позволяет зарядить смартфон более чем на 50% всего за 30 минут, чтобы не отвлекаться от работы и развлечений.

Фото: Samsung

Как профессионалы, так и любители могут легко редактировать, публиковать и делиться захватывающим, эффектным контентом. Кроме того, камера получила расширенные настройки ночного режима. Теперь можно повысить качество фото, снятых во время вечерних прогулок, и создавать сверхчеткие снимки даже в темноте, используя улучшенный по сравнению c Galaxy S20 FE ночной режим. А для того чтобы в кадр попали все друзья или члены семьи, S21 FE 5G получил самые широкие возможности для съемки селфи в портфолио Samsung. Усовершенствованная 32-Мп селфи-камера S21 FE 5G позволяет создать высококачественный снимок, а интеллектуальная функция AI Face Restoration – сделать так, чтобы все выглядели наилучшим образом. А благодаря функции двойной записи можно снимать одновременно на основную и селфи-камеры.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу One UI 4 от Samsung смартфон полностью соответствует потребностям владельца. Расширенные возможности настройки и усиленный контроль за конфиденциальностью информации передают управление в руки пользователя.

К примеру, виджеты были переработаны и усовершенствованы, чтобы предложить глубокие возможности персонализации. Но в Samsung придают значение не только внешнему виду: чтобы пользователи не волновались о защите данных, S21 FE 5G получил новую панель конфиденциальности, которая объединяет элементы управления настройками защиты и приватности в одном удобном месте. Таким образом, работать с One UI 4 на Galaxy S21 FE 5G и легко, и безопасно.

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