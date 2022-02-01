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Законодательство РК
17:15 01.02.2022

Назначены председатели судебных коллегий Верховного суда

назначение председателей коллегий Фото: Верховный суд
Указом главы государства от 31 января 2022 года назначены председатели судебных коллегий Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Так, председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК назначен Аслан Тукиев.

председатель коллегии по административным делам ВС РК

Фото: Верховный суд

Тукиев Аслан Султанович родился в 1979 году в Карагандинской области.

После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.

В 2019-2020 годах работал заместителем руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК. С 2020 года до настоящего назначения – судья Верховного суда РК.

Председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда назначен Нурсерик Шарипов.

председатель коллегии по гражданским делам ВС РК

Фото: Верховный суд

Шарипов Нурсерик Каримович родился в 1965 году в Павлодарской области.

После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 2017 году стал руководителем Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

2018-2021 годы – председатель Карагандинского областного суда. С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.

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