Назначены председатели судебных коллегий Верховного суда

Так, председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК назначен Аслан Тукиев.

Фото: Верховный суд

Тукиев Аслан Султанович родился в 1979 году в Карагандинской области.

После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.

В 2019-2020 годах работал заместителем руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК. С 2020 года до настоящего назначения – судья Верховного суда РК.

Председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда назначен Нурсерик Шарипов.

Фото: Верховный суд

Шарипов Нурсерик Каримович родился в 1965 году в Павлодарской области.

После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 2017 году стал руководителем Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

2018-2021 годы – председатель Карагандинского областного суда. С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.