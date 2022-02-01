Baspana market будет принимать заявки на субсидирование арендной платы

Для автоматизации всех процессов банку необходима интеграция с 16 базами данных сразу шести государственных органов. Поэтому программа по субсидированию аренды начнет работать с мая 2022 года.

На субсидирование аренды могут претендовать многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-сироты и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Все они должны стоять в очереди в местных акиматах как нуждающиеся в жилье.

Их совокупный доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума (1 ПМ в 2022 году – 36 018 тенге).

На помощь таким семьям из бюджета будет выделено 50 млрд тенге. По прогнозам банка, на эти средства 70 тыс. казахстанцев смогут получить субсидии на покрытие половины стоимости арендной платы за жилье.

Большая часть из этого списка – это многодетные семьи, их порядка 51 тыс., еще 10 тыс. граждан имеют инвалидность 1-й и 2-й группы, 7 тыс. семей с низким уровнем дохода воспитывают детей с ограниченными возможностями, 2 тыс. детей-сирот. Теперь вопрос жилья для них не будет стоять очень остро. Они смогут снизить нагрузку на свой семейный бюджет. А сэкономленные средства направят на улучшение быта или смогут накапливать средства для участия в льготных программах кредитования. Ляззат Ибрагимова, председатель правления «Отбасы банк»

Список граждан будет формировать Министерство индустрии и инфраструктурного развития. После его получения «Отбасы банк», как оператор этого направления, уведомит каждого о возможности субсидирования арендной платы и дальше претендент уже в онлайн-режиме, не приходя в отделение банка, сможет подать заявку на платформе банка.

Для этого казахстанцам необходимо будет иметь ключ ЭЦП. Когда претендент на платформе пройдет проверку по уровню дохода, он находит подходящее жилье, в режиме онлайн подписывает и регистрирует договор аренды на него, открывает текущий счет и перечисляет туда 50% от стоимости аренды. Затем банк перечисляет оставшиеся 50% и в дальнейшем мониторит платежную дисциплину арендатора.

Если у претендента на субсидирование аренды не будет возможности оформить жилищную выплату в онлайн-режиме, то он сможет это сделать в филиале «Отбасы банка» в зоне самообслуживания.