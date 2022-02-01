18:38 01.02.2022
В Казахстане введен мораторий на повышение зарплаты депутатам, министрам и акимам
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам правительства и акимам всех уровней».Пресс-служба премьер-министра РК
1 февраля 2022 года на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова также внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.
Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора. Пресс-служба премьер-министра РК