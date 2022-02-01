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Законодательство РК
18:38 01.02.2022

В Казахстане введен мораторий на повышение зарплаты депутатам, министрам и акимам

правительство казахстана Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Правительство приняло постановления в реализацию поручений главы государства, передает Zakon.kz
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам правительства и акимам всех уровней».Пресс-служба премьер-министра РК

1 февраля 2022 года на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова также внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.

Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора. Пресс-служба премьер-министра РК
Оксана Житникова
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