В Казахстане введен мораторий на повышение зарплаты депутатам, министрам и акимам

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам правительства и акимам всех уровней». Пресс-служба премьер-министра РК

1 февраля 2022 года на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова также внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.