Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление

Изменения внесены в постановление об ограничительных и карантинных мерах от 21 января 2022 года №2.

В его рамках изменен список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом можно ознакомиться здесь.