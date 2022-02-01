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Законодательство РК
19:35 01.02.2022

Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление

Постанровление главного санврача Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова внесла изменения в постановление о карантинных ограничениях, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в постановление об ограничительных и карантинных мерах от 21 января 2022 года №2.

В его рамках изменен список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом можно ознакомиться здесь.

Константин Вноровский
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