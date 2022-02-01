Воры-карманники попали на видео и были задержаны в Нур-Султане

Трое подозреваемых – молодые люди, самой старшей из которых оказалась 23-летняя девушка, а младшим – 20-летний парень.

Все задержанные жители Караганды, ранее неоднократно судимые.

Гастролеры прибыли в столицу в поисках легкой наживы. Им доказано совершение на территории города четырех карманных краж за один день. Карманникам удалось похитить у граждан кошельки и сотовые телефоны. Пресс-служба МВД РК

Злоумышленники выбирали маршрутные автобусы с наибольшим количеством пассажиров либо автобусные остановки со скоплением людей, протискиваясь вглубь толпы, совершали кражи из карманов курток и сумок.

Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.