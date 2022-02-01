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Законодательство РК
20:07 01.02.2022

Воры-карманники попали на видео и были задержаны в Нур-Султане

Воры-карманники задержаны, Нур-Султан, видео Фото: pixabay
Полицейские Нур-Султана задержали карманников по «горячим следам», сообщает Zakon.kz.

Трое подозреваемых – молодые люди, самой старшей из которых оказалась 23-летняя девушка, а младшим – 20-летний парень.

Все задержанные жители Караганды, ранее неоднократно судимые.

Гастролеры прибыли в столицу в поисках легкой наживы. Им доказано совершение на территории города четырех карманных краж за один день. Карманникам удалось похитить у граждан кошельки и сотовые телефоны. Пресс-служба МВД РК

Злоумышленники выбирали маршрутные автобусы с наибольшим количеством пассажиров либо автобусные остановки со скоплением людей, протискиваясь вглубь толпы, совершали кражи из карманов курток и сумок.

Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Проводится расследование по ст. 188 УК РК «Кража», проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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