20:07 01.02.2022
Воры-карманники попали на видео и были задержаны в Нур-Султане
Фото: pixabay
Трое подозреваемых – молодые люди, самой старшей из которых оказалась 23-летняя девушка, а младшим – 20-летний парень.
Все задержанные жители Караганды, ранее неоднократно судимые.
Гастролеры прибыли в столицу в поисках легкой наживы. Им доказано совершение на территории города четырех карманных краж за один день. Карманникам удалось похитить у граждан кошельки и сотовые телефоны. Пресс-служба МВД РК
Злоумышленники выбирали маршрутные автобусы с наибольшим количеством пассажиров либо автобусные остановки со скоплением людей, протискиваясь вглубь толпы, совершали кражи из карманов курток и сумок.
Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.
Проводится расследование по ст. 188 УК РК «Кража», проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Пресс-служба МВД РК