Следящий за Илоном Маском студент потребовал от него $50 тыс.

Как передает Bloomberg, предприимчивый юноша следил за перемещением личного самолета миллиардера. За прекращение слежки он требовал у Маска 50 тыс. долларов.

Я фанат SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у него есть самолет. Я подумал, что бот... поможет понять... чем занимается Маск. Джек Суини

На бот ElonJet подписаны более 87 тыс. пользователей.

В конце прошлого года миллиардер просил студента прекратить слежку. По его словам, имея доступ к такой информации, злоумышленники могут спланировать нападение на него. При этом Маск оценил старания своего поклонника и предложил ему 5 тыс. долларов в качестве компенсации за отключение бота. Однако Суини посчитал, что миллиардер заплатит ему в десять раз больше.

В ответ Илон Маск заблокировал 19-летнего студента-программиста во всех соцсетях.