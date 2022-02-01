21:15 01.02.2022
Следящий за Илоном Маском студент потребовал от него $50 тыс.
Фото: elonmusk
19-летний студент Джек Суини — владелец Twitter-бота ElonJet, отслеживающего перемещения личного самолета главы Tesla и SpaceX Илона Маска, — назвал условие, при котором согласится удалить свой аккаунт, сообщает Zakon.kz.
Как передает Bloomberg, предприимчивый юноша следил за перемещением личного самолета миллиардера. За прекращение слежки он требовал у Маска 50 тыс. долларов.
Я фанат SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у него есть самолет. Я подумал, что бот... поможет понять... чем занимается Маск. Джек Суини
На бот ElonJet подписаны более 87 тыс. пользователей.
— Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 25, 2022
Took off from Kahului, Hawaii, US. pic.twitter.com/V3VWmznSnY
В конце прошлого года миллиардер просил студента прекратить слежку. По его словам, имея доступ к такой информации, злоумышленники могут спланировать нападение на него. При этом Маск оценил старания своего поклонника и предложил ему 5 тыс. долларов в качестве компенсации за отключение бота. Однако Суини посчитал, что миллиардер заплатит ему в десять раз больше.
В ответ Илон Маск заблокировал 19-летнего студента-программиста во всех соцсетях.