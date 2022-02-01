Пытавшуюся прыгнуть с балкона женщину спасли полицейские Караганды

29 января в 23:45 полицейские инспекторы получили информацию о том, что с балкона одного из многоквартирных домов по улице Лободы пытается спрыгнуть женщина.

Увидели женщину, которая уже перелезла через перила застекленного балкона. Сделай она шаг – трагедия была бы неминуема. Решали даже не минуты, а секунды. С напарником забежали в подъезд, нашли нужную квартиру. Но дверь нам никто не открывал. Спустились на этаж ниже. В квартире на втором этаже нас встретила пожилая женщина. Объяснили пенсионерке ситуацию, и она пустила нас к себе. Забежали на балкон. Цепляясь за конструкции, подтянулся на третий этаж, прижал к балкону женщину, чтобы она не имела возможности прыгнуть вниз. Женщина же сначала упрямилась, но потом стала слушаться. Инспектор полка патрульной полиции Камал Давыдов

Как выяснилось, женщина с другом решили отметить какое-то торжество. Они арендовали съемную квартиру, пригласили знакомых. Во время праздника друг приревновал женщину и ударил ее. Дама сильно обиделась. Когда все уснули, она попыталась покончить с собой.

Камалу невозможно было одному затащить женщину обратно на спасительный балкон – он сам практически висел над землей. И при этом каким-то образом умудрился удерживать гражданку. Я вновь поднялся на третий этаж. К счастью, удалось отжать замок, и дверь квартиры открылась. Кинулся на балкон и помог Камалу затащить женщину в квартиру. Инспектор полка патрульной полиции Токпанбай Елшат

Благодаря оперативным действиям полицейских женщину удалось спасти. Доставив ее для разбирательства в Центральный отдел полиции УП Караганды, патрульные продолжили службу.