Сотрудника скорой, вызывавшего в Нур-Султане лифт ногой, наказали

Инцидент произошел в ЖК «Ак Дидар».

Полицейские установили, что это 24-летний фельдшер. В отношении него возбуждено административное производство за «Мелкое хулиганство».

Согласно статье 434 КРКоАП данное деяние влечет штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает об ответственности за осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок.