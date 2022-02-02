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01:54 02.02.2022

Сотрудника скорой, вызывавшего в Нур-Султане лифт ногой, наказали

Работник скорой, нажимал ногой, полиция, Нур-Султан Фото: pixabay
В столичных соцсетях появилось видео, на котором мужчина, в одежде работника скорой медицинской помощи, вызывает лифт, нажав на кнопку ногой. Видео вызвало резонанс, заинтересовались этим случаем и в полиции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК «Ак Дидар».

Полицейские установили, что это 24-летний фельдшер. В отношении него возбуждено административное производство за «Мелкое хулиганство».

Согласно статье 434 КРКоАП данное деяние влечет штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает об ответственности за осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок.

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