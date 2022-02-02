01:54 02.02.2022
Сотрудника скорой, вызывавшего в Нур-Султане лифт ногой, наказали
Фото: pixabay
В столичных соцсетях появилось видео, на котором мужчина, в одежде работника скорой медицинской помощи, вызывает лифт, нажав на кнопку ногой. Видео вызвало резонанс, заинтересовались этим случаем и в полиции, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в ЖК «Ак Дидар».
Полицейские установили, что это 24-летний фельдшер. В отношении него возбуждено административное производство за «Мелкое хулиганство».
Согласно статье 434 КРКоАП данное деяние влечет штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает об ответственности за осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок.