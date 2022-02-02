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06:12 02.02.2022

ЕВРО-2022 по футзалу: Россия, Испания, Украина и Португалия вышли в полуфинал

Полуфинал ЕВРО-2022 по футзалу Фото: pixabay
После победы над Казахстаном, Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Матчи пройдут 4 февраля, сообщает Zakon.kz.

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футзалу сыграли сборные Испании и Словакии, пишет Sports.kz.

Уже к десятой минуте фавориты вели в два мяча благодаря голам Мельядо и Серхио Лосано, Рауль Кампос увеличил разрыв еще до перерыва. На старте второго тайма был удален Мартин Смержичка и сразу Мельярдо оформил дубль, только после этого Петер Сербин порадовал словаков, однако Кампос следом сделал дубль. 5:1 – сильнее фаворит.

Таким образом, Испания стала последним участником полуфинала турнира. Ранее на этот этап пробились Португалия, Украина и Россия.

В 1/2 финала встретятся Украина – Россия и Испания – Португалия. Матчи пройдут 4 февраля.

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