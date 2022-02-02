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06:54 02.02.2022

Недовесов победил Бублика на ATP 250 в Монпелье

Теннис Недовесов Пара Фото: Instagram/ktf.kz
Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Александр Бублик встретились между собой в стартовой игре парного разряда на французском хардовом турнире, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы играли с разными напарниками, Недовесов в дуэте Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана, а Бублику помогал американец Макензи Макдональд.

Матч получился упорным и завершился в трех сетах в пользу тандема Недовесов-Куреши – 6:3, 3:6, 10:6. Этой победой они получили также путевку в четвертьфинал данных соревнований.

Недовесов-Куреши, получившие от организаторов четвертый номер посева, на стадии 1/4 финала встретятся с парой Ллойд Гласпул (Англия) и Харри Хелиовара (Финляндия). Этот поединок запланирован на 2 февраля, как и матч одиночного разряда, Александра Бублика против Француза Пьер-Юг Эрбера.

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