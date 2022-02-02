Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 822,
в Алматы – 1 336,
в Шымкенте – 77,
в Акмолинской области –691,
в Актюбинской области – 243,
в Алматинской области – 273,
в Атырауской области – 145,
в ВКО – 265,
в Жамбылской области – 132,
в ЗКО – 346,
в Карагандинской области – 1 063,
в Костанайской области – 462,
в Кызылординской области – 49,
в Мангистауской области – 46,
в Павлодарской области – 784,
в СКО – 382,
в Туркестанской области – 33.
Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая.
12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2 648,
в Алматы – 2 621,
в Шымкенте – 16,
в Акмолинской области – 420,
в Актюбинской области – 714,
в Алматинской области – 278,
в Атырауской области – 562,
в ВКО – 346,
в Жамбылской области – 76,
в ЗКО – 134,
в Карагандинской области – 1 920,
в Костанайской области – 656,
в Кызылординской области – 281,
в Мангистауской области – 192,
в Павлодарской области – 1 260,
в СКО – 546,
в Туркестанской области – 113.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.