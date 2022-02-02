Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 822,

в Алматы – 1 336,

в Шымкенте – 77,

в Акмолинской области –691,

в Актюбинской области – 243,

в Алматинской области – 273,

в Атырауской области – 145,

в ВКО – 265,

в Жамбылской области – 132,

в ЗКО – 346,

в Карагандинской области – 1 063,

в Костанайской области – 462,

в Кызылординской области – 49,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 784,

в СКО – 382,

в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая.

12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2 648,

в Алматы – 2 621,

в Шымкенте – 16,

в Акмолинской области – 420,

в Актюбинской области – 714,

в Алматинской области – 278,

в Атырауской области – 562,

в ВКО – 346,

в Жамбылской области – 76,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 1 920,

в Костанайской области – 656,

в Кызылординской области – 281,

в Мангистауской области – 192,

в Павлодарской области – 1 260,

в СКО – 546,

в Туркестанской области – 113.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.