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08:01 02.02.2022

Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан 2 февраля Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 1683 заболевших больше, чем днем ранее. Больше тысячи заражений зафиксировали в Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 822,

  • в Алматы – 1 336,

  • в Шымкенте – 77,

  • в Акмолинской области –691,

  • в Актюбинской области – 243,

  • в Алматинской области – 273,

  • в Атырауской области – 145,

  • в ВКО – 265,

  • в Жамбылской области – 132,

  • в ЗКО – 346,

  • в Карагандинской области – 1 063,

  • в Костанайской области – 462,

  • в Кызылординской области – 49,

  • в Мангистауской области – 46,

  • в Павлодарской области – 784,

  • в СКО – 382,

  • в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая.

12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2 648,

  • в Алматы – 2 621,

  • в Шымкенте – 16,

  • в Акмолинской области – 420,

  • в Актюбинской области – 714,

  • в Алматинской области – 278,

  • в Атырауской области – 562,

  • в ВКО – 346,

  • в Жамбылской области – 76,

  • в ЗКО – 134,

  • в Карагандинской области – 1 920,

  • в Костанайской области – 656,

  • в Кызылординской области – 281,

  • в Мангистауской области – 192,

  • в Павлодарской области – 1 260,

  • в СКО – 546,

  • в Туркестанской области – 113.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.

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