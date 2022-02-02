Pfizer подала запрос на одобрение вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Pfizer подала запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение использования препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте до пяти лет, сообщается на сайте компании.

Поскольку число госпитализаций детей в возрасте до пяти лет из-за COVID-19 резко возросло, наша общая цель с FDA состоит в том, чтобы подготовиться к будущим скачкам заболеваемости и предоставить родителям возможность помочь защитить своих детей от этого вируса. Глава Pfizer Альберт Бурла

Бурла отметил, что для достижения высокого уровня защиты детям потребуется три дозы вакцины.

Сообщается, что FDA запросила у компании данные по безопасности доз в размере 3 мкг. Людям от 12 лет вводят по 30 мкг.

Компания планирует обеспечить достаточный запас дозы 3 мкг для удовлетворения спроса, если FDA одобрит заявку.