08:18 02.02.2022
Pfizer подала запрос на одобрение вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет
Фото: Pfizer
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запросило у Pfizer данные по безопасности доз в размере 3 мкг. Людям от 12 лет вводят по 30 мкг, сообщает Zakon.kz.
Pfizer подала запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение использования препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте до пяти лет, сообщается на сайте компании.
Поскольку число госпитализаций детей в возрасте до пяти лет из-за COVID-19 резко возросло, наша общая цель с FDA состоит в том, чтобы подготовиться к будущим скачкам заболеваемости и предоставить родителям возможность помочь защитить своих детей от этого вируса.Глава Pfizer Альберт Бурла
Бурла отметил, что для достижения высокого уровня защиты детям потребуется три дозы вакцины.
Сообщается, что FDA запросила у компании данные по безопасности доз в размере 3 мкг. Людям от 12 лет вводят по 30 мкг.
Компания планирует обеспечить достаточный запас дозы 3 мкг для удовлетворения спроса, если FDA одобрит заявку.