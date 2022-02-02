Китайский Новый год на Олимпиаде-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине еще не начались, но большинство их участников – спортсменов, тренеров, журналистов, делегатов уже находятся на месте события.

Фото: zakon.kz

1 февраля наступил год Тигра по восточному и лунному календарю. Это событие и отмечают в Китае.

Фото: zakon.kz

Несмотря на плотный график, волонтеры успевают украсить медиа-деревни, гостиницы и спортивные объекты традиционными для китайского Нового года символами – красными фонариками и другой атрибутикой красного цвета.

Фото: zakon.kz

Везде заметны воздушные шары, разукрашенные по тематике обоих праздников.

Фото: zakon.kz

Олимпиада – мероприятие международное, но китайские организаторы стараются познакомить гостей Игр с традициями одного из главных праздников. Например, поздравление – отдельный ритуал.

Фото: zakon.kz

В ответ на поздравления с Новым годом и пожелания здоровья и счастливого праздника (Chu jie hao) человеку пожелают будущих успехов и вручат красный бумажный конверт. В знак благодарности нужно показать определенный жест руками.

Еще одна традиция – смотреть новогодний гала-концерт по Центральному телевидению Китая под названием «чуньвань».

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Такова традиция – быть щедрыми и желать каждому мира, добра и счастья.

Фото: zakon.kz

Традиционно на Праздник весны китайцы собираются за семейным ужином, причем, домой приезжают даже те члены семьи, кто учится или работает в другом городе.

Фото: zakon.kz

Ночная подсветка также впечатляет – гирлянды висят на деревьях, гостиницы также подсвечены особенно ярко и привлекательно.

Фото: zakon.kz

Можно сказать, что в условиях пандемии китайский Новый год отмечается на олимпийских объектах скромно, но со вкусом. Праздник, согласно традициям, продолжится до 15 февраля.

Фото: zakon.kz

Что касается спортсменов и сотрудников НОК, то им не сейчас не до отдыха – уже начались официальные тренировки.

Фото: zakon.kz

Казахстанские сборные в Чжанцзякоу и Пекине ведут последние приготовления к важным олимпийским стартам, тестируют олимпийские трассы и с нетерпением ждут своего старта на Зимней Олимпиаде.

Фото: zakon.kz

Зимняя Олимпиада стартует 4 февраля и продлится до 20 февраля. Квалификационные соревнования начнут заранее. Например, во фристайле-могуле, где выступают казахстанские спортсмены, квалификация намечена на 3 февраля.