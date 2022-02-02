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09:44 02.02.2022

Психика выставит счет рано или поздно – психолог о депрессии

Депрессия Фото: pixabay
Психолог, гештальт-терапевт Асель Дурбаева рассказала Zakon.kz, что такое депрессия, почему она нередко случается зимой и как уберечь себя и близких от этого недуга.

По словам психолога, под термином «депрессия» подразумевается расстройство психического здоровья, характеризующееся продолжительным подавленным настроением и другими симптомами, затрагивающими мысли, чувства, поведение и реакции организма. Встречается чаще, чем может показаться, – по данным ВОЗ, по миру от этого нарушения страдает 5% взрослого населения. Специалисты называют депрессию одной из основных причин неработоспособности, но напоминают, что она эффективно поддается лечению.

Психолог

Фото: из личного архива

Люди часто говорят о депрессии, но каждый подразумевает под этим понятием что-то свое. Поэтому важно не заниматься самолечением, особенно по советам из интернета, и обратиться к специалистам для профессионального обследования и диагностики.Асель Дурбаева

Виды депрессии

Психолог отмечает, что заболевание способно принимать разные формы.

  • Депрессивный эпизод – самая распространенная форма. Ее продолжительность – от двух недель до года. Если такое расстройство фиксируется только один раз, его называют однополярным. Около 33% пациентов только один раз в жизни сталкиваются с этим состоянием. Как правило, депрессивное расстройство сопровождается снижением работоспособности. Отсутствие лечения провоцирует  рецидив.

  • Периодическое депрессивное расстройство характеризуется повторением эпизодов. Именуется еще рекуррентной, а также классической или клинической депрессией. Обычно впервые фиксируется в детском или подростковом возрасте. Продолжительность – от нескольких месяцев до нескольких лет. Фазы заболевания чередуются с ремиссией. Серьезно влияет на работоспособность и требует обращения к специалистам – психотерапевту и психиатру на ранних стадиях развития заболевания, поскольку такая параллельная терапия имеет большие шансы на улучшение состояния.

  • Дистимия. Продолжительность – от двух лет до десятилетий. Хотя симптомы менее выражены, чем при рекуррентном расстройстве, они длятся дольше. Дистимию называют также хронической депрессией. Переход этого типа в тяжелую форму именуется двойной депрессией.

  • Биполярная депрессия I типа. Характеризуется сменой фаз заболевания, ремиссии и маниакальных фаз. Это расстройство также имеет название маниакально-депрессивный психоз. Когда больной переживает последнюю фазу, он отличается гиперактивностью в сочетании с хорошим настроением, но в то же время с беспокойством и бессонницей. Больной теряет способность критически мыслить. После этой фазы больной впадает в депрессию.

  • Биполярная депрессия II типа. Похожа на депрессивные эпизоды. Тоже наблюдаются смены фаз, но без чрезмерного повышения настроения. Во время ремиссии возникает иллюзия выздоровления.

  • Депрессивный психотический эпизод. При этом расстройстве наблюдаются галлюцинации, бред. Такие больные в большинстве случаев требуют госпитализации.

  • Атипичная депрессия. Легкий тип депрессии, сопровождающийся сонливостью и неумеренностью в еде, резкой сменой настроения, гиперчувствительностью, склонностью к паническим атакам.

  • Сезонные депрессивные расстройства. Отмечаются чаще всего осенью или зимой. При смене сезона проходят.

Причины возникновения

Врачи так и не пришли к единому мнению о том, почему некогда вполне счастливый здоровый человек может вдруг заработать диагноз. Известно лишь, что повлиять на его приобретение способны факторы окружающей среды и наследственности. Депрессию провоцируют смерть близкого человека, развод, потеря работы, затяжной стресс и прочие неприятности. В группе риска – люди, ранее страдавшие от депрессии, а также обладающие пассивной жизненной позицией вкупе с повышенной тревожностью. Имеющиеся психические расстройства также являются фактором повышения риска.

Чаще с депрессией сталкиваются женщины, что объясняется повышенной эмоциональностью и особенностями физиологии – например, склонностью к дисфункции щитовидной железы, изменениями гормонального фона, беременностью и послеродовым периодом, сопровождающимися огромной нагрузкой на организм.

Мне кажется, у нас есть две крайности. С одной стороны, люди «диагностируют» у себя целый ряд серьезных ментальных нарушений. Особенно – публично озвученных звездами и «трендовых», вроде биполярного расстройства. Видимо, хочется отождествлять себя с кумиром, хотя бы через болезнь. С другой стороны, они не воспринимают свое затянувшееся депрессивное состояние как заболевание. Человек просто не видит угрозы, а окружающие начинают обвинять его в ухудшении характера, эгоизме и лени. Кстати, такое восприятие только усугубляет ситуацию.Асель Дурбаева

Реакция окружения на изменения в поведении человека понятна, хотя и неправильна. Он все время пребывает в дурном настроении, видит мир в мрачных красках, не хочет что-либо делать, целыми днями лежит и смотрит в потолок… Как правило, особенно остро на подобное реагируют родители подростков, уверенные, что чадо таким образом бунтует против взрослых и привлекает к себе внимание. Между тем пять из ста подростков и детей знакомы с депрессией. Впрочем, болезнь может настигнуть в любом возрасте.

Симптомы

На основании тяжести симптомов депрессию классифицируют как легкую, средней тяжести и тяжелую.

К основным симптомам относятся:

- Подавленное настроение. Человек впадает в уныние, печаль, вялость, раздражительность и плаксивость. Будущее видится ему туманным и ничего не значащим.

- Потеря удовольствия от некогда любимой работы и хобби. Неумение чему-либо радоваться.

- Усталость, потеря инициативности и энергии. Сил не хватает даже на самые простые дела.

- Потеря уверенности в себе или самоуважения.

- Мысли о собственной слабости и никчемности, отсутствие веры в успех.

- Чрезмерная самокритичность и необоснованное чувство вины, причем вины за ситуации, на которые человек вообще не имел возможности повлиять, или за ошибки, которых не допускал.

- Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве, попытки суицида.

- Нерешительность, снижение концентрации внимания. Потеря способности сосредоточиться и действовать там, где раньше все давалось легко.

- Заторможенность или, наоборот, чрезмерная возбудимость.

- Нарушения сна в виде трудного засыпания, прерывистого сна, ранних подъемов и повышенной сонливости.

- Изменение аппетита и веса: человек либо практически не ест, либо «заедает» свое состояние.

Важно заметить, что симптомы депрессии могут достаточно сильно варьироваться у разных людей в силу различных индивидуальных особенностей. Иногда ведущими симптомами депрессии могут быть физические боли и плохое самочувствие, в таких случаях бывает трудно идентифицировать саму депрессию. Страдающему от депрессии также во многом трудно описать свои ощущения близким или специалистам, или же он вместо депрессии говорит, например, об отношениях с людьми, о проблемах со сном или заботах о финансах или здоровье. Асель Дурбаева

Влияние зимнего сезона и прошедших праздников

Выше мы уже упоминали, что депрессия бывает сезонной. Зима – одно из ее «любимых» времен года.

К концу года человек подчас чувствует усталость и накопленное напряжение, резервы организма на исходе. Серые краски вокруг, холод и сырость также влияют. Особенно сильно внешний антураж сказывается на эмоциональном состоянии впечатлительных, чувствительных людей.Асель Дурбаева

Как выяснилось в беседе со специалистом, прошедшие праздники, казалось бы, способствующие отдыху и переключению, порой приносят больше вреда, чем пользы.

После новогоднего веселья и ожидания чуда наступают тишина и пустота. Плюс за встречей с близкими, к примеру, приехавшими в гости на каникулы, неизбежно следует расставание и грусть в связи с ним. Опять-таки, это всегда индивидуальные причины и предпосылки, человек намного сложнее устроен, чем нам хочется для понимания его природы.Асель Дурбаева

Опасность «улыбающейся» депрессии

Далеко не всегда депрессия «заявляет о себе» посредством заметных, понятных симптомов. Порой она маскируется так, чтобы ничем не выдать тяжести состояния. Пример тому – так называемая «улыбающаяся» депрессия.

Человек может бороться с большим депрессивным расстройством (БДР), но скрывать это, прятать за улыбкой. Так он пытается убедить других, что с ним все в порядке. При этом «спрятанные» симптомы – классические: чувства печали, безнадежности, гнева или раздражения, потеря интереса, усталость, плохой сон, снижение аппетита, переедание, беспокойство и многое другое.Асель Дурбаева

Как помочь

Если обнаружили симптомы депрессии у себя, важно скорее обратиться за помощью к психотерапевту, а лучше – к психиатру. Психиатры в представлении большей части нашего населения незаслуженно отягощены архаичными и устаревшими представлениями о страшной смирительной рубашке и принудительным лечением препаратами, превращающими человека в неадекватную биомассу. Сейчас уже многое поменялось, обогатились научные исследования и работа с психиатром – вполне диалогичный процесс. Параллельная работа и терапия у психотерапевта и психиатра очень эффективна, когда между этими специалистами есть коллегиальная настроенность и сотрудничество в интересах здоровья и состояния клиента (пациента). В случае с переживающими нелегкие времена близкими – мягко обсудить проблему, показать, что с уважением и серьезностью относитесь к данному расстройству, помочь найти хорошего специалиста.

Помните, что самым страшным последствием депрессии грозит стать суицид. Из менее опасных и исправимых – развал отношений и падение самооценки.

Если начались органические изменения, осложнения, психолог рекомендует обратиться к психиатру, невропатологу, эндокринологу для более обширного обследования, чтобы понимать природу и причины этих изменений.

Я в своей практике при жалобах на депрессию тоже предпочитаю свериться с психиатром. Если клиент готов проконсультироваться у психиатра, мне уже гораздо яснее стратегия моей работы в психотерапевтической плоскости.Асель Дурбаева

Ситуация осложняется тем, что, по наблюдениям специалистов, на постсоветском пространстве сохраняется негативная установка: «это все от безделья, на тебе пахать надо – и не будет никакой депрессии». Общество привыкло считать мерилом значимости человека его успешность и полезность, оттого и сам человек с диагнозом, и его приближенные до последнего не осознают серьезности происходящего. Да и ходить по психологам, а тем более психиатрам, наши люди не приучены.

Я думаю, что в нашей географии во многих случаях чувство стыда – это останавливающий фактор. Стыдно перед другими, подумают, что я сумасшедший, а еще стыдно перед специалистом – как я ему расскажу и признаюсь, что не справляюсь самостоятельно, я что – тюфяк и тряпка? Стыдно просить о помощи, стыдно признаваться в уязвимости, увы. А это ведь нормально быть разным и в разных состояниях, потому что человек – это живой процесс, а не застывшая субстанция, которой двигаться и меняться запрещено.Асель Дурбаева

Советы спикера о профилактике депрессии звучат просто, но для того, чтобы ими воспользоваться, придется научиться прислушиваться к себе.

Нужно беречь себя, заботиться о себе, вовремя отдыхать, относиться к себе с уважением, не критиковать и не подавлять морально за промахи и неудачи. Слышать себя и свое подлинное желание, выбор. Не заставлять себя насильно быть тем, кем не являешься. У такого самонасилия очень высокая цена: психика выставит счет рано или поздно.Асель Дурбаева
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