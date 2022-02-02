Психика выставит счет рано или поздно – психолог о депрессии

По словам психолога, под термином «депрессия» подразумевается расстройство психического здоровья, характеризующееся продолжительным подавленным настроением и другими симптомами, затрагивающими мысли, чувства, поведение и реакции организма. Встречается чаще, чем может показаться, – по данным ВОЗ, по миру от этого нарушения страдает 5% взрослого населения. Специалисты называют депрессию одной из основных причин неработоспособности, но напоминают, что она эффективно поддается лечению.

Фото: из личного архива

Люди часто говорят о депрессии, но каждый подразумевает под этим понятием что-то свое. Поэтому важно не заниматься самолечением, особенно по советам из интернета, и обратиться к специалистам для профессионального обследования и диагностики. Асель Дурбаева

Виды депрессии

Психолог отмечает, что заболевание способно принимать разные формы.

Депрессивный эпизод – самая распространенная форма. Ее продолжительность – от двух недель до года. Если такое расстройство фиксируется только один раз, его называют однополярным. Около 33% пациентов только один раз в жизни сталкиваются с этим состоянием. Как правило, депрессивное расстройство сопровождается снижением работоспособности. Отсутствие лечения провоцирует рецидив.

Периодическое депрессивное расстройство характеризуется повторением эпизодов. Именуется еще рекуррентной, а также классической или клинической депрессией. Обычно впервые фиксируется в детском или подростковом возрасте. Продолжительность – от нескольких месяцев до нескольких лет. Фазы заболевания чередуются с ремиссией. Серьезно влияет на работоспособность и требует обращения к специалистам – психотерапевту и психиатру на ранних стадиях развития заболевания, поскольку такая параллельная терапия имеет большие шансы на улучшение состояния.

Дистимия. Продолжительность – от двух лет до десятилетий. Хотя симптомы менее выражены, чем при рекуррентном расстройстве, они длятся дольше. Дистимию называют также хронической депрессией. Переход этого типа в тяжелую форму именуется двойной депрессией.

Биполярная депрессия I типа. Характеризуется сменой фаз заболевания, ремиссии и маниакальных фаз. Это расстройство также имеет название маниакально-депрессивный психоз. Когда больной переживает последнюю фазу, он отличается гиперактивностью в сочетании с хорошим настроением, но в то же время с беспокойством и бессонницей. Больной теряет способность критически мыслить. После этой фазы больной впадает в депрессию.

Биполярная депрессия II типа. Похожа на депрессивные эпизоды. Тоже наблюдаются смены фаз, но без чрезмерного повышения настроения. Во время ремиссии возникает иллюзия выздоровления.

Депрессивный психотический эпизод. При этом расстройстве наблюдаются галлюцинации, бред. Такие больные в большинстве случаев требуют госпитализации.

Атипичная депрессия. Легкий тип депрессии, сопровождающийся сонливостью и неумеренностью в еде, резкой сменой настроения, гиперчувствительностью, склонностью к паническим атакам.

Сезонные депрессивные расстройства. Отмечаются чаще всего осенью или зимой. При смене сезона проходят.

Причины возникновения

Врачи так и не пришли к единому мнению о том, почему некогда вполне счастливый здоровый человек может вдруг заработать диагноз. Известно лишь, что повлиять на его приобретение способны факторы окружающей среды и наследственности. Депрессию провоцируют смерть близкого человека, развод, потеря работы, затяжной стресс и прочие неприятности. В группе риска – люди, ранее страдавшие от депрессии, а также обладающие пассивной жизненной позицией вкупе с повышенной тревожностью. Имеющиеся психические расстройства также являются фактором повышения риска.

Чаще с депрессией сталкиваются женщины, что объясняется повышенной эмоциональностью и особенностями физиологии – например, склонностью к дисфункции щитовидной железы, изменениями гормонального фона, беременностью и послеродовым периодом, сопровождающимися огромной нагрузкой на организм.

Мне кажется, у нас есть две крайности. С одной стороны, люди «диагностируют» у себя целый ряд серьезных ментальных нарушений. Особенно – публично озвученных звездами и «трендовых», вроде биполярного расстройства. Видимо, хочется отождествлять себя с кумиром, хотя бы через болезнь. С другой стороны, они не воспринимают свое затянувшееся депрессивное состояние как заболевание. Человек просто не видит угрозы, а окружающие начинают обвинять его в ухудшении характера, эгоизме и лени. Кстати, такое восприятие только усугубляет ситуацию. Асель Дурбаева

Реакция окружения на изменения в поведении человека понятна, хотя и неправильна. Он все время пребывает в дурном настроении, видит мир в мрачных красках, не хочет что-либо делать, целыми днями лежит и смотрит в потолок… Как правило, особенно остро на подобное реагируют родители подростков, уверенные, что чадо таким образом бунтует против взрослых и привлекает к себе внимание. Между тем пять из ста подростков и детей знакомы с депрессией. Впрочем, болезнь может настигнуть в любом возрасте.

Симптомы

На основании тяжести симптомов депрессию классифицируют как легкую, средней тяжести и тяжелую.

К основным симптомам относятся:

- Подавленное настроение. Человек впадает в уныние, печаль, вялость, раздражительность и плаксивость. Будущее видится ему туманным и ничего не значащим.

- Потеря удовольствия от некогда любимой работы и хобби. Неумение чему-либо радоваться.

- Усталость, потеря инициативности и энергии. Сил не хватает даже на самые простые дела.

- Потеря уверенности в себе или самоуважения.

- Мысли о собственной слабости и никчемности, отсутствие веры в успех.

- Чрезмерная самокритичность и необоснованное чувство вины, причем вины за ситуации, на которые человек вообще не имел возможности повлиять, или за ошибки, которых не допускал.

- Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве, попытки суицида.

- Нерешительность, снижение концентрации внимания. Потеря способности сосредоточиться и действовать там, где раньше все давалось легко.

- Заторможенность или, наоборот, чрезмерная возбудимость.

- Нарушения сна в виде трудного засыпания, прерывистого сна, ранних подъемов и повышенной сонливости.

- Изменение аппетита и веса: человек либо практически не ест, либо «заедает» свое состояние.

Важно заметить, что симптомы депрессии могут достаточно сильно варьироваться у разных людей в силу различных индивидуальных особенностей. Иногда ведущими симптомами депрессии могут быть физические боли и плохое самочувствие, в таких случаях бывает трудно идентифицировать саму депрессию. Страдающему от депрессии также во многом трудно описать свои ощущения близким или специалистам, или же он вместо депрессии говорит, например, об отношениях с людьми, о проблемах со сном или заботах о финансах или здоровье. Асель Дурбаева

Влияние зимнего сезона и прошедших праздников

Выше мы уже упоминали, что депрессия бывает сезонной. Зима – одно из ее «любимых» времен года.

К концу года человек подчас чувствует усталость и накопленное напряжение, резервы организма на исходе. Серые краски вокруг, холод и сырость также влияют. Особенно сильно внешний антураж сказывается на эмоциональном состоянии впечатлительных, чувствительных людей. Асель Дурбаева

Как выяснилось в беседе со специалистом, прошедшие праздники, казалось бы, способствующие отдыху и переключению, порой приносят больше вреда, чем пользы.

После новогоднего веселья и ожидания чуда наступают тишина и пустота. Плюс за встречей с близкими, к примеру, приехавшими в гости на каникулы, неизбежно следует расставание и грусть в связи с ним. Опять-таки, это всегда индивидуальные причины и предпосылки, человек намного сложнее устроен, чем нам хочется для понимания его природы. Асель Дурбаева

Опасность «улыбающейся» депрессии

Далеко не всегда депрессия «заявляет о себе» посредством заметных, понятных симптомов. Порой она маскируется так, чтобы ничем не выдать тяжести состояния. Пример тому – так называемая «улыбающаяся» депрессия.

Человек может бороться с большим депрессивным расстройством (БДР), но скрывать это, прятать за улыбкой. Так он пытается убедить других, что с ним все в порядке. При этом «спрятанные» симптомы – классические: чувства печали, безнадежности, гнева или раздражения, потеря интереса, усталость, плохой сон, снижение аппетита, переедание, беспокойство и многое другое. Асель Дурбаева

Как помочь

Если обнаружили симптомы депрессии у себя, важно скорее обратиться за помощью к психотерапевту, а лучше – к психиатру. Психиатры в представлении большей части нашего населения незаслуженно отягощены архаичными и устаревшими представлениями о страшной смирительной рубашке и принудительным лечением препаратами, превращающими человека в неадекватную биомассу. Сейчас уже многое поменялось, обогатились научные исследования и работа с психиатром – вполне диалогичный процесс. Параллельная работа и терапия у психотерапевта и психиатра очень эффективна, когда между этими специалистами есть коллегиальная настроенность и сотрудничество в интересах здоровья и состояния клиента (пациента). В случае с переживающими нелегкие времена близкими – мягко обсудить проблему, показать, что с уважением и серьезностью относитесь к данному расстройству, помочь найти хорошего специалиста.

Помните, что самым страшным последствием депрессии грозит стать суицид. Из менее опасных и исправимых – развал отношений и падение самооценки.

Если начались органические изменения, осложнения, психолог рекомендует обратиться к психиатру, невропатологу, эндокринологу для более обширного обследования, чтобы понимать природу и причины этих изменений.

Я в своей практике при жалобах на депрессию тоже предпочитаю свериться с психиатром. Если клиент готов проконсультироваться у психиатра, мне уже гораздо яснее стратегия моей работы в психотерапевтической плоскости. Асель Дурбаева

Ситуация осложняется тем, что, по наблюдениям специалистов, на постсоветском пространстве сохраняется негативная установка: «это все от безделья, на тебе пахать надо – и не будет никакой депрессии». Общество привыкло считать мерилом значимости человека его успешность и полезность, оттого и сам человек с диагнозом, и его приближенные до последнего не осознают серьезности происходящего. Да и ходить по психологам, а тем более психиатрам, наши люди не приучены.

Я думаю, что в нашей географии во многих случаях чувство стыда – это останавливающий фактор. Стыдно перед другими, подумают, что я сумасшедший, а еще стыдно перед специалистом – как я ему расскажу и признаюсь, что не справляюсь самостоятельно, я что – тюфяк и тряпка? Стыдно просить о помощи, стыдно признаваться в уязвимости, увы. А это ведь нормально быть разным и в разных состояниях, потому что человек – это живой процесс, а не застывшая субстанция, которой двигаться и меняться запрещено. Асель Дурбаева

Советы спикера о профилактике депрессии звучат просто, но для того, чтобы ими воспользоваться, придется научиться прислушиваться к себе.