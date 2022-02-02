Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане

Как отмечено в публикации «Известий», доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле.

Это единственное акушерско-гинекологическое учреждение подобного рода в Афганистане.

Тем временем доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

В родильном доме и гинекологической клинике остро стоит проблема материнской смертности.

Указанным назначениям, как указано в материале издания «ТАСС», предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, на которых, в частности, поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни страны.

Deutsche Welle уточняет: установив контроль над всей территорией Афганистана к началу осени 2021 года, талибы упразднили Министерство по делам женщин, ограничили доступ девочек в школы, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, стали выступать против показа по телевидению фильмов с участием женщин.