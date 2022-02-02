Новый председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с обращением

Он отметил, что главная задача депутатов – оправдать доверие народа и максимально оказать поддержку инициативам президента.

Вы знаете, что требования к депутатам со стороны избирателей всегда высоки. Январские события стали большим испытанием для всей страны, на повестке дня стоял вопрос сохранения независимости и целостности нашего государства. В это трудное время, когда нависла угроза над страной, глава государства взял на себя всю ответственность и принял смелое решение. Президент на деле доказал, что безопасность народа и интересы государства превыше всего. Теперь же это требование должно стать главным принципом, особенно для нас. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

По словам спикера, работа Парламента должна быть открытой, а депутаты, в свою очередь, должны быть ближе к своим избирателям. Поэтому в дальнейшем необходимо активизировать тесную связь депутатского корпуса с гражданским сектором, представителями СМИ, особенно с общественными активистами в регионах.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении на заседании Мажилиса 11 января отметил, что трагические январские события показали необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Особая роль в этом процессе отводится Парламенту страны. Мы с вами должны обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курсу главы государства над строительством нового Казахстана. Для этого мы должны, прежде всего, осуществить перезагрузку своей деятельности. Главное в нашей работе – забота о гражданах, поэтому первоочередной для нас должна быть работа над законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

При этом все фракции и депутаты должны иметь возможность активно участвовать в обсуждении вопросов, влиять на принятие решений. К обсуждению законопроектов также продолжат привлекать представителей непарламентских и политических партий, неправительственных организаций, экспертного сообщества, лидеров общественного мнения. Вся законотворческая работа Мажилиса будет проходить в режиме открытости, конструктивного взаимодействия как с представителями гражданского общества, так и СМИ.

Важным направлением работы депутатского корпуса является обеспечение обратной связи с населением. Возможно, нам необходимо усилить региональный аспект законотворческой деятельности нашей законотворческой работы. В этом плане представляется продуктивным обсуждение социально чувствительных законопроектов в регионах на местах. Такие законопроекты должны рассматриваться через призму повышения благосостояния казахстанцев. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

Ерлан Кошанов заверил, что будут созданы все условия и дополнительные возможности для эффективной работы депутатов с избирателями. И возможно, пересмотрен формат встреч с населением.

Мы должны чаще встречаться с избирателями, чтобы держать руку на пульсе. Уверен, что, придерживаясь в работе этих принципов, мы сможем достойно представлять интересы всех казахстанцев. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

1 февраля Ерлан Кошанов был избран председателем Мажилиса Парламента.