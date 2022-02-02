Установлены максимальные ставки по тенговым депозитам на март

Так, максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев увеличены на 0,3 п.п. – 11% по депозитам без пополнения и 10,7% – по депозитам с пополнением.

Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяца и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах.

Остались без изменений и максимальные ставки по несрочным депозитам, которые были ранее пересмотрены вслед за базовой ставкой 24 января 2022 года.

В КФГД напомнили, что 11 января 2022 года для поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев.

Теперь, учитывая стабилизацию ситуации и принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года.