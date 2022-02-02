Геномную оценку введут в животноводстве Казахстана

Представляя документ, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, что целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в области племенного животноводства в целях создания современной нормативной базы, обеспечивающей внедрение передового международного опыта в систему племенного животноводства.

Также законопроектом предусматривается устранение противоречий, пробелов и коллизий в действующем законодательстве в сфере племенного животноводства. Основные изменения и дополнения проекта закона предусматривают: в понятийном аппарате термины приводятся в соответствие с принятым соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Это даст возможность реализации согласованной агропромышленной политики при проведении селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах ЕАЭС. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

В статье 10 система племенного животноводства РК дополняется республиканскими палатами в области племенного животноводства, физическими и юридическими лицами, осуществляющими разведение племенных животных, а также использующими племенную продукцию, бонитерами, техниками-осеменаторами, специалистами по трансплантации эмбрионов.

По словам министра, в стране для повышения эффективности в животноводстве предстоит повысить уровень генетического потенциала разводимых пород животных и совершенствования селекционно-племенной работы по ускорению темпов роста численности поголовья и повышения уровня продуктивности животных.

Подходы и методы работы по повышению генетического потенциала животных, применяемые у нас до настоящего времени, не позволяли нам достичь желаемых результатов. В этой связи статья 13 – компетенция уполномоченного органа – дополняется следующими полномочиями: разработка и утверждение правил проведения индексной оценки животных. Введение индексной оценки необходимо для развития полезных признаков владельцу животного. Например, в мясном скотоводстве живая масса при рождении, живая масса при отъеме, а в молочном скотоводстве – легкость отела; разработка и утверждение правил проведения молекулярной генетической экспертизы животных. Глава Минсельхоза РК

Он отметил, что проведение молекулярно-генетической экспертизы позволит дать точную информацию о происхождении племенного животного. Предусматриваются разработка и утверждение правил проведения геномной оценки.

Внедрение геномной оценки позволит определять племенную ценность в раннем возрасте, снизить затраты на содержание животных, ставя на оценку лучших производителей, повысить интенсивность отбора производителей, повысить генетический прогресс и эффективность в каждой породе. Законопроектом в статье 16-5 предусматривается усиление полномочий научно-исследовательских организаций РК сельскохозяйственного профиля. Так, они будут наделены функциями ведения информационной базы селекционной и племенной работы, также указанные организации совместно с уполномоченным органом будут участвовать в разработках новых нормативно-правовых актов. Также предусматривается новая статья 21-1 «Молекулярная генетическая экспертиза». В данной статье отражаются основные положения при проведении молекулярной генетической экспертизы, права и обязанности заказчика (владелец животного) и специализированной лаборатории. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Кроме того, для регламентации деятельности республиканских палат по племенному животноводству законопроектом в статье 28-3 конкретизируются и расширяются полномочия республиканских палат. Так, например, на законодательном уровне определяются сроки созыва членов республиканской палаты, созыв внеочередного собрания членов республиканской палаты и сроки полномочия председателя республиканской палаты.

Как добавил министр, в целом все принимаемые поправки направлены на повышение уровня генетического потенциала разводимых пород животных и совершенствования качества селекционно-племенной работы, на ускорение темпов роста численности племенного поголовья и повышение уровня продуктивности животных в республике.