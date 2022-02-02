По словам депутата, ситуация в мире складывается таким образом, что цены на самые необходимые продовольственные товары растут двухзначными цифрами, и под ударом в первую очередь оказались семьи с низкими доходами. К примеру, в прошлом году капуста подорожала на 35%, подсолнечное масло – на 30%, морковь – на 26%, куриное мясо – на 19%, картофель – на 19%, уточнил он.

При этом мажилисмен предлагает, в частности, для таких малообеспеченных семей рассмотреть возможность временного, до стабилизации экономики, введения бесплатных продуктовых карт для приобретения казахстанских продуктов питания и привязать это к внедрению цифрового социального кошелька.

Депутат привел данные официальной статистики за прошлый год, согласно которым инфляция составила 8,4%, отметив при этом, что реальная инфляция намного выше. К примеру, по опросам Национального банка, 58% населения считают, что цены выросли на 16-20% и более.

Здесь не надо обманываться. Все чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, то уже пора переименовывать гречневую крупу в гречневую икру, а куриные яйца – в яйца Фаберже. Аманжан Жамалов

Одобрив в целом меры правительства по регулированию цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней, ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, мораторий на повышение коммунальных тарифов сроком на 180 дней, депутат однако считает, что это временные меры.

Инфляция является глобальной проблемой. Даже развитые страны столкнулись с высоким ростом цен. В США впервые за 40 лет инфляция составила 7%, в Германии – 6%. С ростом мировых цен на энергоносители дорожает производство минеральных удобрений, и как следствие, растут цены на продовольствие. Сегодня в мире основной вклад в инфляцию вносят продовольственные товары. Казахстан все еще зависит от импорта продуктов питания, которые и дальше будут дорожать. Импорт продовольственных товаров в Казахстане превышает 3 млрд. долларов США. Это означает неизбежный импорт инфляции в таком же объеме. Аманжан Жамалов

По мнению парламентария, для кардинального решения этого вопроса необходимо наладить производство и выпуск своих товаров в Казахстане. Кроме того, депутат предложил индексировать пенсии и социальные выплаты на уровень выше инфляции через повышение размера прожиточного минимума. Это позволит компенсировать подорожание основных товаров и услуг для социально уязвимых категорий. То есть увеличатся размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семей, потерявших кормильца, пособий для воспитывающих детей- инвалидов, величина адресной помощи. В целом это коснется 3 млн казахстанцев, считает депутат.

Чтобы увеличить размер прожиточного минимума на 20%, то есть до 43 221 тенге, потребуется примерно 600 млрд. тенге. Эти средства возможно изыскать за счет увеличения дивидендов и оптимизации расходов на квазигосударственный сектор за счет средств от приватизации и других бюджетных поступлений, добавил он.

Мажилисмен предложил также ввести запрет на повышение тарифов выше уровня индексации социальных выплат, а также обязать монополистов установить дифференцированный тариф для социально уязвимых категорий населения ниже общего тарифа.