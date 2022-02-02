«Это прихватизация» – депутат о заниженной стоимости проданных медобъектов

Обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову и в адрес Агентства по борьбе с коррупцией, депутат сообщила, что приватизация в здравоохранении не раз критиковалась.

Мы были против продажи клиник по явно заниженной стоимости или их передачи в доверительное управление с последующим выкупом, когда новые владельцы рассчитываются за объект за счет гарантированных платежей от самого же государства. Такой формат предполагает высочайшую степень коррупционных рисков и практически раздачу социальных объектов «нужным людям». Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева

Она рассказала, что с 2017 года направлено пять депутатских запросов, где приводились конкретные примеры. В частности, это касалось Талгарской районной больницы в Алматинской области, Павлодарского областного диагностического центра.

Например, указанный центр площадью более 7 000 м² со всем оборудованием был продан по цене 44 тысячи тенге за кв. м. Покажите, где есть такие цены на комплекс зданий в областном центре? Детскую стоматологическую клинику в городе Алматы продали брату руководителя городского управления общественного здоровья. Причем первый взнос составил 92 млн тенге, тогда как на счету самой клиники имелось 170 млн тенге, и ежегодное бюджетное финансирование составляло 260 млн тенге. Назвать все это приватизацией невозможно, это прихватизация в чистом виде. Дания Еспаева

По ее словам, всего за 2017-2020 годы планировалось приватизировать таким образом 124 клиники.

Какую выгоду от этого получило государство или общество – тайна даже для нас. Согласно Комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы, приватизации подлежат еще 700 госпредприятий, среди них есть и медицинские объекты. В рамках Национального проекта «Здоровая нация» от 12 октября 2021 года предусмотрено строительство 20 крупных многопрофильных больниц по механизму ГЧП. На совещании по противодействию коррупции президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость антикоррупционного контроля в сфере ГЧП. И для этого есть все основания. Так, согласно сайту «Казахстанский центр ГЧП», общая стоимость планируемых медицинских объектов составляет около 3 трлн тенге. Причем «возвратность» также предусматривается за счет гарантированных платежей государства, включая компенсацию частных инвестиций, управление и прибыль партнеру, а также банковские проценты по привлеченным займам. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева

И, как говорит парламентарий, если госклиники продаются максимум за 300-500 млн тенге и в редких случаях – за 1-1,5 млрд, а, как правило, просто «дарятся» под видом доверительного управления, то новые клиники обходятся бюджету в сотни миллиардов каждая.

Так, инвестиционные затраты многопрофильной больницы в городе Туркестане на 570 коек с учетом операционных затрат, вознаграждения инвестора и процентов по кредитам составляют 480 млрд тенге. Выплаты на строительство и эксплуатацию объединенной Университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана» на 800 коек доходят до 900 млрд тенге. Возмещение затрат инвесторам только по этим двум больницам составляет порядка 1,4 трлн тенге, на которые можно было бы построить 17 больниц, аналогичных больнице Медицинского центра Управления делами Президента в г. Нур-Султане, которая отвечает всем современным медицинским требованиям. Дания Еспаева

Кроме того, она отметила, что для администрирования и координации всех проектов в рамках ГЧП со стороны государства в 2020 году создан национальный оператор АО «TURAR Healthcare», то есть появилась еще одна квазигосударственная компания. Президент страны 21 января 2022 года на встрече с бизнесом поручил перезагрузить механизм ГЧП.

В связи с этим мажилисвумен потребовала от правительства ответа на ряд вопросов.