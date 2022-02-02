Последствия вакцинации: фейк о Барби в инвалидном кресле рассылают в Сети

Надпись на ценнике гласит, что эта кукла называется «Барби – бустерная доза».

Некоторые пользователи заявляют, что таким образом компания-производитель дает понять, что вакцины против COVID-19 крайне опасны и вызывают неизлечимые болезни.

На самом деле кукла, как отмечено на сайте Stopfake.kz, называется Barbie Fashionistas Doll #165.

На сайте производителя нет никаких упоминаний о том, кто кукла каким-либо образом связана с вакцинацией или пандемией COVID-19.

Серию кукол в инвалидных креслах и с протезами компания Mattel выпустила еще в 2019 году для того, чтобы показать разнообразие реальных людей, – отмечено в публикации.

Из вышесказанного следует, что надпись на ценнике «бустерная доза» является манипуляцией и не имеет никакого отношения к оригинальному названию игрушки.