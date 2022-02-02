Мажилисмен Турганов: Надо ужесточить контроль над предприятиями, утилизирующими медотходы

Актуальные вопросы мажилисмен поднял в своем депутатском запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра страны Роману Скляру.

По словам Турганова, проблема роста медицинских отходов, особенно в период пандемии коронавируса, приобретает большую актуальность, в том числе и для нашей страны.

Как отметил мажилисмен, неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает население риску заражения инфекциями. Из-за нарушения режима дезинфекции одноразовых шприцев, капельниц, перевязочных материалов в мусорные контейнеры лечебно-профилактических учреждений выбрасывается зачастую необеззараженный отработанный материал, который в дальнейшем создает угрозу возникновения и распространения различных инфекций.

Обработка и удаление медицинских отходов может создать риски для здоровья и косвенно – в результате высвобождения в окружающую среду патогенов или токсичных загрязнителей. То есть эта проблема имеет системный характер и требует целого комплекса мер усовершенствования механизма утилизации медицинских отходов и, что очень важно, строгого контроля его применения и повышения ответственности за нарушение требований утилизации медотходов. Дюсенбай Турганов

В качестве примера депутат Мажилиса привел обращение группы экологических активистов ОФ «Атамекен Эко», которая обнаружила огороженную забором частную территорию за городским полигоном ТБО в Атырау, где «в больших количествах складируются и сжигаются медицинские отходы».

И это не единственный случай – подобные проблемы поднимались депутатами не раз.

По его мнению, мер, предпринимаемых министерствами здравоохранения и экологии, геологии и природных ресурсов, явно недостаточно.

Министерствами здравоохранения и экологии, геологии и природных ресурсов признавались существующие проблемы. В частности, отмечалось, что одной из причин некачественной утилизации стало исключение данных услуг из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, что позволяет «заниматься деятельностью по утилизации медицинских отходов недобросовестным, неквалифицированным услугодателям». Однако до настоящего времени министерством не инициированы соответствующие изменения в законодательство. Дюсенбай Турганов

По его словам, для таких предприятий в соответствии с Экологическим кодексом должны устанавливаться определенные требования. Это и лимиты на накопления, и разрешение на эмиссию в окружающую среду, и наличие специальных установок.

По мнению депутата, решать проблему в режиме «ручного управления» невозможно – необходим комплексный подход.

В связи с этим мажилисмен считает необходимым ужесточить контроль за деятельностью предприятий, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов, усилить требования к предприятиям, оказывающим услуги по утилизации, к необходимому оборудованию, разработав четкие стандарты, а также разработать необходимые поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма утилизации медицинских отходов.