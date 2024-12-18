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Общество

Депутат требует от Минздрава мер по утилизации медотходов: Занимаются отписками

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Дюсенбай Турганов на пленарном заседании Мажилиса 18 декабря 2024 года в своем запросе раскритиковал Минздрав и предложил ведомству подготовить конкретные предложения в части санитарных правил и норм в области управления отходами, сообщает Zakon.kz.

Депутат подчеркнул, что состояние большинства полигонов не соответствует санитарным требованиям.

"Сегодня из более чем трех тысяч мусорных полигонов только 20% соответствуют экологическим требованиям. И ведь эти цифры не меняются на протяжении уже нескольких лет. Более того, остается актуальной и проблема несанкционированных свалок. Несмотря на ежегодные миллиардные траты государственных денег на их ликвидацию, несанкционированные свалки ежегодно продолжают расти, как грибы после дождя", – сказал Дюсенбай Турганов.

Он также отметил, что единственный в Астане мусорный полигон уже заполнен на 95%, а строительство новой ячейки планируется начать только в следующем году.

"И такая ситуация складывается на мусорных полигонах во многих областных центрах, например, Семее, Уральске, не говоря уже о районах. Отдельная тема – размещение опасных медицинских отходов на свалках, сжигание их в печах с некачественной системой газоочистки, которое влечет поступление в атмосферу, землю, грунтовые воды стойких органических загрязнителей, тяжелых металлов и так далее. При этом Министерство здравоохранения на депутатские запросы занимается формальными отписками с перечислением приказов, не принимая действенных мер по исправлению ситуации. Поступающие предложения от общественности Министерством здравоохранения просто-напросто игнорируются", – озвучил Дюсенбай Турганов.

С его слов, в начале марта правительство сообщило о планах построить в крупных городах 37 новых и модернизировать восемь действующих заводов. Кроме того, утвердило механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами.

"Безусловно, реализация этих планов должна улучшить ситуацию с переработкой ТБО. Но это касается сортировки и переработки мусора. Но нет решения, что делать с действующими полигонами, состояние которых с каждым годом ухудшается. Остро стоит вопрос и по культуре сортировки мусора. В последнее время все больше появляется новых контейнеров, предназначенных для разного вида отходов. Но не ведется разъяснительная работа с населением, нет стимулов, плохо решается на местах вопрос с их транспортировкой на полигоны", – рассказал депутат.

Он считает необходимым разработать и утвердить во всех регионах специальные программы управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями по повышению санитарных условий на полигонах и сроками их.

"Также взять на особый контроль и проинформировать о ходе реализации утвержденного плана по строительству новых и модернизации действующих заводов, а также проектов в сфере управления отходами. Необходимо принять меры по предоставлению местным исполнительным органам реальных компетенций для повышения контроля за соблюдением экологических, санитарных требований и национальных стандартов специализированными предприятиями, обладающими лицензиями на утилизацию опасных медицинских и ртутных отходов, а также недопущения появления стихийных свалок", – предложил мажилисмен.

По его мнению, Министерству здравоохранения необходимо подготовить конкретные предложения в части санитарных правил и норм в области управления отходами.

18 сентября 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев пообещал навести порядок на мусорных полигонах со следующего года.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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