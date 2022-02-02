В Казахстане предложили повысить черту бедности

Одной из главных социальных проблем Казахстана является бедность большой части населения. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны разработать программу повышения доходов населения. «На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности», – заявил президент. Всемирный банк отслеживает две черты бедности: 3,2 доллара (чуть более 1300 тенге по курсу Нацбанка) для стран с уровнем дохода ниже среднего и 5,5 доллара (почти 2386 тенге) – для стран с уровнем дохода выше среднего на человека в день. Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров

По его данным, в Казахстане черта бедности составляет 2,8 доллара (почти 1215 тенге), в России – 6 долларов (2600 тенге) в день.

Несмотря на очень низкий прожиточный минимум, в 2021 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума официально составляло 998 тысяч человек. По неофициальным оценкам экспертов, этот показатель составляет 1,5 миллиона или больше. Как показывает практика, бедность народа обходится государству слишком дорого. Несмотря на многократный рост ВВП, Казахстан десятилетиями не поднимает черту бедности. Сегодня черта бедности в Казахстане является одной из низких в мире и находится на уровне таких стран, как Нигерия, Ангола, Венесуэлла, Габон. Ерлан Саиров

В Европейском союзе в большинстве стран бедность определяется на уровне 60% от медианного дохода.

В то же время с начала пандемии эффективность социальных выплат снизилась из-за роста инфляции, что сказывается на финансах малообеспеченных домохозяйств. Например, в Казахстане наименее обеспеченные 40% населения тратят около 59% своего бюджета на продукты питания. Иногда данный показатель даже выше. В нашей стране существует два индикатора низкой социальной обеспеченности граждан – прожиточный минимум и черта бедности. Черта бедности составляет 70% от прожиточного минимума, то есть от 36 тысяч тенге. Это «уловка» прежних правительств, чтобы меньше платить народу. То есть, если ты хочешь получить социальную помощь, ты должен быть «нищим»! Мажилисмен Ерлан Саиров

Он добавил, что благодаря этой тавтологии, несмотря на неуклонный рост цен и кризис в 2020 году и несмотря на высокий спрос, увеличилось количество нуждающихся и уменьшилось количество получающих адресную социальную помощь. В свою очередь этот фактор, на его взгляд, полностью дестабилизировал социальное положение малообеспеченных граждан.

Считаем, что для эффективной борьбы с бедностью правительству следует принять следующие меры. Необходимо повысить черту бедности в Казахстане в соответствии с ВВП страны и международными стандартами. Ввести новое определение бедности, которое более точно соответствует тому, как общество воспринимает бедность. Также повысить прожиточный минимум, объединив прожиточный минимум и черту бедности. Для лиц, которые получают заработную плату меньше двух минимальных заработных плат, отменить подоходный налог. Решить вопрос ежегодной индексации минимальной заработной платы. Для лиц, получающих минимальную заработную плату, усовершенствовать систему страхования путем повышения суммы страхования по безработице, – перечислил парламентарий.