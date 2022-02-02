13:16 02.02.2022
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz
На станции Новалы двухпутного участка Мойынты – Сары-Шаган Жамбылского отделения ГП по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.
1 февраля в 13:55 на данном участке произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Состав был гружен пшеницей. Причина схода – излом боковой рамы вагона. На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»