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13:16 02.02.2022

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карагандинской области

грузовой поезд сошел с рельсов Фото: Zakon.kz
В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили причину схода вагонов, передает Zakon.kz.

На станции Новалы двухпутного участка Мойынты – Сары-Шаган Жамбылского отделения ГП по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

1 февраля в 13:55 на данном участке произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Состав был гружен пшеницей. Причина схода – излом боковой рамы вагона. На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Анастасия Стативкина
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