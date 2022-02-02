Сколько денег вывели в офшоры во время беспорядков – депутат просит отчитаться

Мажилисмен Максат Раманкулов отметил, что фракция в течение десятка лет неоднократно поднимала вопросы касательно «панамского списка», «райского досье» и казахстанских счетов в банках Швейцарии.

Так, по данным международной организации The Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры было выведено порядка 140-160 млрд долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу. А по некоторой информации, правоохранительными органами Казахстана за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше 200 дел. Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну серьезных сумм так ничего и не известно. Депутат Мажилиса Максат Раманкулов

По его словам, также обсуждается то, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолетах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета.

В этой связи фракция Демократической партии «Ак жол» просит Агентство по финансовому мониторингу: