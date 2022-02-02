Лучшие вузы Казахстана назвали в Минобразования

Министерство образования и науки РК подвело итоги рейтинга вузов 2021 года. Исследование проводилось по заказу МОН РК и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Образовательные программы вузов оценивались по 19 критериям, объединенным в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК Гулзат Кобенова

По ее словам, как показало исследование, значительно увеличился уровень удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов и составил 55%.

Четыре года назад этот показатель составлял 27%, динамика за последние годы – плюс 28%. Как показал рейтинг, 85% образовательных программ вузов были согласованы с работодателями, 88% образовательных программ прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки

По информации главы ведомства, число трудоустроенных выпускников возросло на 12% в сравнении с прошлым годом. Таким образом, средний процент трудоустройства в 2021 году составил 77%.

Также значительно расширились возможности студентов в зарубежных вузах в рамках внешней академической мобильности. 55% выпускников, участвовавших в конкурсе, прошли обучение за рубежом, а 12% выпускников продолжили обучение в магистратуре.

Наблюдаются значительные улучшения и по показателям цифровизации системы образования. Сформирована целостная экосистема для обеспечения дистанционного обучения. Уже 90% вузов имеют электронные библиотеки, 87% вузов внедрили систему антиплагиата, 81% – систему прокторинга. Гулзат Кобенова

Она напомнила, что в последние годы с рынка уходят слабые вузы или вузы, предоставляющие некачественное образование, что подтверждается результатами рейтинга.

Так, если одни вузы значительно улучшили свои позиции, другие не предпринимают меры по улучшению образовательной деятельности. Необходимо учитывать профиль вуза.

В качестве примера на брифинге озвучили ряд высших учебных заведений. Так, по направлению «Здравоохранение и социальное обеспечение» лидирующую строчку занял КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, в аутсайдерах Южно-Казахстанская медицинская академия.

По направлению «Юриспруденция» традиционно лидирует КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева. По трем направлениям – «Естественные науки, математика и статистика», «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки, журналистика и информация» – лидирует НАО «Торайгыров Университет».

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на официальных сайтах МОН РК и НПП РК «Атамекен». В очередной раз обращаем внимание абитуриентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образовательных услуг. Гулзат Кобенова

В свою очередь заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Олжас Ордабаев сообщил, что такой рейтинг составляется четвертый год подряд Нацпалатой предпринимателей и МОН РК. В этом году в его рамках оценивались 105 вузов по 19 критериям. В их числе –трудоустройство выпускников, их средняя заработная плата и сколько времени потребовалось им на поиски работы.