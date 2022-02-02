Изучить причины трудовых споров в Казахстане призвала депутат

Адресуя депутатский запрос премьер-министру страны, Бижанова отметила, что отсутствие комплексной и системной работы в сфере социально-трудовых отношений послужило в том числе причиной критики главы государства во время выступления в Мажилисе Парламента 11 января этого года.

Основное количество рабочих мест создается на временной основе. Реального содействия трудовой занятости населения по-прежнему нет. Более того, нет должного анализа состояния социально-трудовых отношений в стране, эффективности трудового законодательства и его правоприменительной практики, масштабов заемного труда. Последнее вызвало значительные затруднения при разработке инициативного проекта закона депутатами в 2020 году по вопросам заемного труда. Мы столкнулись с полным отсутствием госисточника информации в виде статистики по всем позициям заемного труда и состояния дел в этой сфере. Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова

По ее словам, еще тогда депутаты представили инициативу о необходимости подготовки Национального доклада, который должен содержать детальный анализ текущего состояния как рынка труда, так и социально-трудовых отношений, законности при применении трудового законодательства своего рода «социально-трудового барометра», основанного как на количественных, так и на качественных показателях.

В конце 2021 года был опубликован первый Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности», который не содержит анализ состояния социально-трудовых отношений, охватывает только экономические параметры рынка труда. Вместе с тем в Генеральном соглашении на 2021-2023 годы, стороной которого являются Правительство вместе с республиканскими объединениями работников и работодателей, установлено обязательство о подготовке Национального доклада о социально-трудовых отношениях. Данные Министерства труда и социальной защиты об итогах совместных с Генеральной прокуратурой проверках подтверждают факты повсеместного нарушения хозяйствующими субъектами страны трудового законодательства и правил охраны труда работников. Гульнара Бижанова

Депутат добавила, что статистика судебных дел по трудовым спорам свидетельствует о высоком конфликтном потенциале трудовых отношений. Количество трудовых споров находится на одном уровне – в диапазоне от 8000 до 8500 исковых заявлений ежегодно. Однако четкого анализа причин недостаточно работающих механизмов досудебного урегулирования не имеется.

На ее взгляд, эти и другие вопросы должны стать предметом пристального изучения и качественного анализа не одного Минтруда, а ряда уполномоченных центральных государственных органов, в том числе и Генеральной прокуратуры, Верховного суда.