Олимпиаду-2022 пропустит главная фаворитка по прыжкам на лыжах

Ведущая прыгунья с трамплина среди женщин Сара Марита Крамер пропустит Олимпийские игры-2022 после того, как не смогла вовремя вылечиться от COVID-19. Эту новость австрийка распространила на своей странице в Instagram.

20-летняя спортсменка планировала впервые принять участие в зимних Играх, и ее старт был намечен на 5 февраля.

Сначала не могла поверить, потому что делала все, чтобы избежать такой ситуации. Я сразу же отправилась домой, чтобы сдать повторный тест, надеясь, что значение антител будет достаточным для вылета позднее и подготовки к соревнованиям. Но тест снова положительный. Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы готовились к Олимпиаде. Я вложила так много энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь мне кажется, что мои мечты исчезли в течение одного дня. Сара Марита Крамер

Китай перед Играми принял строгие меры в области здравоохранения во время Олимпиады. Все участники обязаны сдать два отрицательных теста до вылета, затем ежедневно проходить тестирование в Пекине, соблюдая при этом жесткие санитарные правила на протяжении всего пребывания.

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