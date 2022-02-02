Убрать посредников с рынка нефтепродуктов потребовал депутат

Обращаясь к министру энергетики и председателю Агентства РК по защите и развитию конкуренции, Линник отметил, что поводом депутатского запроса послужили обращения в адрес фракции от субъектов МСБ в сфере розничной реализации нефтепродуктов.

По его словам, малые же и средние розничные реализаторы вынуждены приобретать нефтепродукты у оптовых поставщиков-посредников и мелких давальцев, по ценам уже на порядок выше, чем у первичных ресурсодержателей, что в свою очередь, сказывается на себестоимости.

Также, как добавил парламентарий, отсутствует равный доступ к нефтепродуктам.

Негативную роль на ситуацию оказывает удорожание стоимости железнодорожных услуг.

В связи с этим мажилисмен попросил правительство принять ряд мер.

В частности, нормативно обеспечить 100% выделение объемов нефтепродуктов напрямую от ресурсодержателей к розничным реализаторам нефтепродуктов - сетям АЗС и нефтебазам в регионах, обеспечивающим конечных потребителей, минуя посредников.

Также требуется провести правовой мониторинг законодательства РК в области недр и недропользовании, а также госрегулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, с целью выявления в них неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм и дальнейшего приведения в соответствие.

Необходимо еще осуществить цифровизацию процедуры распределения нефтепродуктов на базе интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием РК».

И следует принять меры по снижению цен на железнодорожные и сопутствующие с ним услуги.