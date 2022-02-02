Знаки зодиака и работа – какой вид деятельности подходит каждому знаку зодиака

Работа для большинства людей – это не просто способ заработка, но и основная часть жизни. Многие люди уверенно связывают свою профессию со своим хобби, в то же время некоторые не могут найти свое призвание на протяжении долгого времени и впадают в отчаяние. Астрологи говорят, что стоит учитывать некоторые особенности своего знака зодиака, чтобы не ошибиться в выборе работы или же профессии.

Овен. Работа у овнов связана, скорее всего, с постоянными вызовами и чем-нибудь, что приводит их в постоянное движение. Овны – блестящие бизнесмены, спортсмены, военные, танцоры. Они плохо подчиняются приказам и не любят «плясать под чью-то дудку», но начальники из них получаются просто отменные.

Телец. Они эстеты и любят создавать красоту и изящность, которая будет приносить радость не только им, но всем окружающим. Из них выйдут отличные архитекторы, дизайнеры, визажисты и кондитеры.

Близнецы. Им стоит обратить внимание на творческие и коммуникационные профессии: журналист, пиар менеджер, оратор, писатель, SMM. Они могут взяться за что-то легкое и отвлекающее, чтобы быть подальше от каких-то глобальных катастроф.

Рак. Обаятельные и очаровательные раки всегда готовы прийти на помощь, а потому они могут стать руководителями, учителями, нянями, воспитателями, а также кулинарами и медицинскими работниками.

Лев. Для львов самое главное – чувствовать себя полезным и значимым. Им подходит работа в социальных сетях, в сфере развлечений и шоу-бизнеса. Где бы они не находились, львы заряжают яркой энергетикой всех вокруг.

Дева. Они очень трудолюбивые и честные, потому могут взяться за любую работу – девы все выполнят в лучшем виде. Однако не стоит забывать про их перфекционизм, который не всегда хорошо сочетается с некоторыми профессиями.

Весы. Из весов могут выйти несравненные организаторы, которые будут со всеми общаться вежливо, тактично и благодаря своей креативности могут устроить незабываемое зрелище.

Скорпион. У представителей этого знака очень хорошая интуиция. Идеальные профессии для них: доктор, детектив, политик, писатель. Скорпионы берегут свое личное пространство, поэтому им не совсем подойдет публичная работа.

Стрелец. Стрельцы любят риски и события; из них получатся хорошие гиды, менеджеры по туризму, дегустаторы, пилоты и переводчики.

Козерог. Они очень амбициозны, дружат с логикой и довольно экономичны. Из них выйдут юристы, государственные работники, ассистенты и публицисты.

Водолей. Учитывая их прохладную натуру, водолеям подойдет социальная работа и политика. Острый ум и сдержанность – залог успеха для них.